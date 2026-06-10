ରୌପ୍ୟ ନଗରୀରେ ଜମିବ ରଜ, ବସ୍ତିର ଯୁବତୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର କୁପନ୍ ଦେବ ସିଏମସି
ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ 10 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ବୋଲି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 10, 2026 at 2:04 PM IST
କଟକ: ଏଥର ସିଲଭରସିଟିରେ ଜମିବ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (ସିଏମସି) । 'କଟକ ଇନ୍ କଟକ' ପାଭେଲିୟନରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଛାପରେ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ରଜ ମହୋତ୍ସବ । ଏପରିକି ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ରଜ ମଉଜ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡିବନି । ରଜରେ ବସ୍ତିର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର (1000) ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କୁପନ୍ ବାଣ୍ଟିବ ସିଏମସି । ବିଶେଷକରି ସିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି ବସ୍ତିର 10 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୁପନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । 13ରୁ 15 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସିଏମସି ।
ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ୩ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯିବ । ଦୈନିକ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯିବ । ଚଳିତଥର ୫୯ଟି ଓ୍ବାର୍ଡର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତିର ଝିଅ ଓ ମହିଳା ମାନେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ । ରଜରେ ଦୈନିକ ଏକାଧିକ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସାଂପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ । ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆର୍ଥିକ ସଚେତନତା, ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଆଇ ଓ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ କର୍ମଶାଳାର ଆଯୋଜନ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଏନେଇ ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ରଜ ସଜବାଜ ପାଇଁ ୨ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବ । ଏଥିରେ ଅଳତା, ମେହେନ୍ଦୀ, ଫେସ୍ ଆର୍ଟ, ନେଲ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ରହିବ । ମାଗଣାରେ ଝିଅମାନେ ଏଠାରେ ସଜ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେକଅପ୍ କର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାଧିକ ପିଠା ଓ ପାନ ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଠାରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଓ ପାନ ଦିଆଯିବ । ଏହାବାଦ୍ ୨୦ଟି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ମନପସନ୍ଦର ପିଠା ଓ ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଖାଇପାରିବେ ।"
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିବ । ଏଥିରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା, ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ, କଳ୍ପନା ଦାସ, ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏମିତି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଲେଖା ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଅବସର ରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାରସ୍ବତ ଜୋନ୍ ରହିବ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରହିବ । ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବ । ଦୈନିକ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ, ଗଳ୍ପ ଓ କାହାଣୀ ପାଠ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏଠାରେ ପାଠକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ।
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶିଖି ପାରିବେ । ଲାଇଭ୍ ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଦୈନିକ ସକାଳେ ଏକ ସଭା ଓ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନୀତ କରାଯିବ । ସବୁଦିନ ଅପରାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଆମ ସହରର ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ବା ଟ୍ରୁପ୍ ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।
ରଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଏମସିର ଲାଲ୍ ବାକ୍ସ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ....
ସିଏମସି କମିଶନର କିରନଦୀପ କୌର ସହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପାଳନ ସହିତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏଥର ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା କଟକର ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗାଡିରେ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲାଲ ବାକ୍ସ ( ରେଡ୍ ବକ୍ସ ) ରଖାଯିବ । ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଲଗା କରି ରଖିପାରିବେ । ଏହି ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇନସିନିରେସନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯିବ । ମହିଳାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଲାଲ୍ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହାତରେ ଅଳିଆ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ।"
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ରଜରେ ହେବ ଧମାକା; ''ଛକି ଶୂନ ରୁ ଡାଏରୀ..'' ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଅନୁଭବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ