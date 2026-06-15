ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛି ସିଏମସି
ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିବା ସହ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ । ରିପୋପର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 15, 2026 at 8:01 PM IST
କଟକ: ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କଟକରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ମାସିକ ଋତୁଶ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଉଛି । ବିଶେଷକରି ବସ୍ତିର ଯୁବତୀ/ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ କିପରି ସ୍ଵଚ୍ଛତା ପାଳନ କରିବେ ସେନେଇ ସଚେତନ କରିବା ସହ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରୀ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ପୋନରସିପ୍ ପାର୍ଟନର ଡିୟନ ଜରିଆରେ ଏହି କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସହରରେ ଅଳିଆ ଗାଡିରେ କିପରି ରେଡ ବକ୍ସରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ପକାଯିବ, ସେନେଇ ସଚେତନ କରାଉଛି ସିଏମସି ।
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ଯୁବତୀ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି । କିଛି କିଛି ମହିଳାମାନେ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଅତି ଗୁତୁତ୍ୱର ଭାବରେ ନେଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦେକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସିଏମସି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଉଛି । ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରୀ କିଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସିଏମସି ।
ଏନେଇ ସିଏମସି କମିଶନର କିରନଦୀପ କୌର ସହୋତା କହିଛନ୍ତି," ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପାଳନ ସହିତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଏଥର ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଛି । ଯାହା କଟକର ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗାଡିରେ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲାଲ ବାକ୍ସ (RED BOX ) ରଖାଯିବ। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଲଗା କରି ରଖିପାରିବେ । ଏହି ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇନସିନିରେସନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯିବ । ମହିଳାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଲାଲ୍ ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହାତରେ ଅଳିଆ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାରାତ୍ମକ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହାଦ୍ୱରା କେବଳ ବସ୍ତିର ମହିଳା ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସହରରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ସେହିପରି ସୁଶ୍ରୀ ସୁଭଦର୍ଶିନୀ ମୁଦୁଲି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି,"ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦୂରର କଥା ପ୍ୟାଡ଼ଟିଏ କିଣିଲେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । "
ଅନ୍ୟପଟେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ସିଏମସି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ରଜ ପରି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 50 ହଜାର ଲୋକ ସିଏମସି ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ରଜ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।"
ରଜ ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ରଜ ପାନ ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ନେଇ ସିଏମସି ସଚେତନ କରୁଛି । ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପିଜା, ବର୍ଗର ମୋହରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ପୋଡ଼ପିଠା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବାଣ୍ଟି ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ସିଏମସିର କର୍ମଚାରି ଦିପ୍ତିମୟୀ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି - RAJA SANKRANTI CELEBRATION
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ