ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଲା ସିଏମସି, ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ସରା ବାନ୍ଧି ପାଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା
ସହରାଞ୍ଚଳରେ 138ଟି ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଛରେ ସରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସିଏମସି । ସରାରେ ଯେମିତି ପାଣି ରହି ପାରିବ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 19, 2026 at 3:45 PM IST
କଟକ: ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଜଳଛତ୍ର । ଖରା ଦିନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ 138 ଟି ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଛରେ ସରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସିଏମସି । ସରାରେ ଯେମିତି ପାଣି ରହି ପାରିବ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି । ପାର୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଶରାରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଦୁଇ ଓଳି ଏହି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ସିଏମସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଖରା ଦିନରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ, ନାଳ, ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ପଡିଥାଏ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଵେ ସିଏମସି ଏନେଇ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛି। ଗତ ବୈଠକରେ ଖରା ଦିନରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା ଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଖରା ଦିନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖରା ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ରମରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାର୍କଗୁଡିକରେ ସରା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଯାଇଛି। ପାର୍କରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଯେପରି କଡା କଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ସେନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
