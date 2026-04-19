ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଲା ସିଏମସି, ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ସରା ବାନ୍ଧି ପାଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା

ସହରାଞ୍ଚଳରେ 138ଟି ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଛରେ ସରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସିଏମସି । ସରାରେ ଯେମିତି ପାଣି ରହି ପାରିବ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

CMC arranges water storage for BIRDS in all parks
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ସରା ବାନ୍ଧି ପାଣି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ସିଏମସି (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 19, 2026 at 3:45 PM IST

କଟକ: ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଜଳଛତ୍ର । ଖରା ଦିନରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ 138 ଟି ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଛରେ ସରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ସିଏମସି । ସରାରେ ଯେମିତି ପାଣି ରହି ପାରିବ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି । ପାର୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଶରାରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ଦୁଇ ଓଳି ଏହି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ସିଏମସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍କରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଖରା ଦିନରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ, ନାଳ, ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ପଡିଥାଏ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଵେ ସିଏମସି ଏନେଇ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛି। ଗତ ବୈଠକରେ ଖରା ଦିନରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା ଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଖରା ଦିନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖରା ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ରମରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାର୍କଗୁଡିକରେ ସରା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଯାଇଛି। ପାର୍କରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଯେପରି କଡା କଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ସେନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସିଏମସି ଆଶିଷ୍ଟାଂଶ କମିସନର ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ସିଏମସି ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପାଣି ପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନ ଯିବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଛିସ। ଏହା ଦ୍ୱରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କେତେ ସୁବିଧା ହେବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ପାଇପାରିବେ । ତେଵେ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସମସ୍ତେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ତେବେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

