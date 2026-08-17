ETV Bharat / state

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ, ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ପତିରି ଘାଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଟ୍‌ ଯୋଗେ କସପା ଓ ତରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

CM visits Dasharathpur flood affected area, meets flood victims, discusses problems
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ, ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM visits flood affected area, ଯାଜପୁର: ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ପତିରି ଘାଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଟ୍‌ ଯୋଗେ କସପା ଓ ତରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶରଥପୁର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ, ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା (ETV Bharat Odisha)


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ, ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କର ଓ ଏସପି ୟଶ ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଂଝାରପୁର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜାରକା, କୁଆଖିଆ ଓ ଯାଜପୁର ଦେଇ ଦଶରଥପୁରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ପତିରି ଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଦେବାରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ହଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ହୋହଲ୍ଲା ଭିତରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦାବାଦର ନାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇ ବିଧାୟିକା ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ସହକର୍ମୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଶରଥପୁର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟିକା । ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ।

ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି,"ଏଇଟା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାଲ l ପ୍ରକୃତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଝିବା ପାଇଁ l ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ମୁଖାକୁ ଲୋକ ପାଖରେ କେମିତି ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ l କର୍ମୀମାନେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସଫଳ କାହିଁକି ହେବ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି l ଆସିଲେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ ସମୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା l ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛୁ ନାଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି l ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି l ଏମାନେ କଣ ବନ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି କଣ ପହଞ୍ଚେଇ ଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଖରେ l ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ମାନସିକତା ନାହିଁ l"


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍‌, ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ବନ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଭାସିଗଲେ ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

TAGGED:

CHIEF MINISTER VISIT JAJPUR
CM VISITS FLOOD AFFECTED AREA
ODISHA FLOOD SITUATION
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ
CM VISITS FLOOD AFFECTED AREA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.