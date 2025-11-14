ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚିତ; ୨୨୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକସଭା ଭବନରେ ‘ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଗୁରୁବାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଲୋଗେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଲୋଗୋରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ୱକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ । ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ସମଗ୍ରୀ ଓ ସରଳ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ।
୨୨୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୧୨ ହଜାର କୋଟି
ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୨୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । 2025-26 ରୁ 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟୁନ ୫ ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ରହିଥିବ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ, ସମାନ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ପରିକଳ୍ପନା |
