ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟି ଦେବେ ୧୭୧ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ
ଯୋରନ୍ଦାରେ ମାଘମେଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଠାରେ ମହିମା ପୀଠର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ।
February 1, 2026
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ମହିମା ଗାଦୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋରନ୍ଦାରେ ମାଘମେଳା ପରିଦର୍ଶନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଝାଡ଼ବତୀ, ଘୃତାହୁତିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହିମା ଗାଦୀ:
ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମାଘମେଳା । ଏହି ମେଳାରେ ୭ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିମା ସାଧୁ, ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଜି (ରବିବାର) ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୋରନ୍ଦାସ୍ଥିତ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ମହିମା ଗାଦୀ ଠାରେ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ମହିମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟୁଛି । ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମହିମା ସାଧୁମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧୁନି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ବତୀ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ମହଣ ମହଣ ଘୃତାହୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ମହିମା ଗାଦୀ ଠାରେ ବାବା ମାନେ ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଜି (ରବିବାର) ମହିମା ଗାଦୀ ଓ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ଭ୍ରମଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଶୂନ୍ଯ ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମେଳାରେ ବୁଲି ବାବାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ମହିମାଗାଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭାସ୍ଥଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମହିମା ପୀଠର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ.ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
29 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ:
ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ.ପି, ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ମାଘମେଳାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 29 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4 ପ୍ଲାଟୁନ ହୋମଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବେଶ୍ବର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମହିମା ଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ବର ଏକ ବିରଳ ଧର୍ମ ଅଟେ । ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ସାରା ବିଶ୍ବରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।"
