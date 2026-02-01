ETV Bharat / state

ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭେଟି ଦେବେ ୧୭୧ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ

ଯୋରନ୍ଦାରେ ମାଘମେଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଠାରେ ମହିମା ପୀଠର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ।

CM to visit Joranda Mela and to Lay foundation stone for 171 crore rupees project
ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ମହିମା ଗାଦୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋରନ୍ଦାରେ ମାଘମେଳା ପରିଦର୍ଶନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ଝାଡ଼ବତୀ, ଘୃତାହୁତିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହିମା ଗାଦୀ:

ଗତ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋରନ୍ଦା ମାଘମେଳା । ଏହି ମେଳାରେ ୭ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିମା ସାଧୁ, ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଜି (ରବିବାର) ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳର ଯୋରନ୍ଦାସ୍ଥିତ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ମହିମା ଗାଦୀ ଠାରେ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ମହିମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟୁଛି । ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ମହିମା ସାଧୁମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧୁନି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ବତୀ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ମହଣ ମହଣ ଘୃତାହୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ମହିମା ଗାଦୀ ଠାରେ ବାବା ମାନେ ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

Maghamela is being celebrated with great pomp in Joranda
ଯୋରନ୍ଦାରେ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମାଘମେଳା (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଜି (ରବିବାର) ମହିମା ଗାଦୀ ଓ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ଭ୍ରମଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଶୂନ୍ଯ ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମେଳାରେ ବୁଲି ବାବାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ମହିମାଗାଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏକ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭାସ୍ଥଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ମହିମା ପୀଠର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ୧୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ.ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Devotees gather in Joranda
ଯୋରନ୍ଦାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ (ETV Bharat Odisha)

29 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ:

ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ.ପି, ଅଭିନବ ସୋନକର କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ମାଘମେଳାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 29 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4 ପ୍ଲାଟୁନ ହୋମଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବେଶ୍ବର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମହିମା ଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ବର ଏକ ବିରଳ ଧର୍ମ ଅଟେ । ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ସାରା ବିଶ୍ବରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।"

Preparations for the arrival of the Chief Minister
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

A beautiful view of the famous Maghamela in Joranda
ଯୋରନ୍ଦାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

