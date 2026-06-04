ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବିଶ୍ୱକୁ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଫଳ ମଡେଲ୍ ଦେଖାଇଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

BRICS Disaster Conference
ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 10:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରିକ୍ସ 'ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ'ର ଦ୍ବିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 11ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜିର ବୈଠକରେ ବିଶ୍ବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରତିହତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସଫଳ ମଡେଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ଏହି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକୁ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସୂତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରାଜିଲ୍, ଚୀନ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍, ରୁଷ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀରେ ହେଉଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଡିସାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ ୱାର୍କିଂ ଗୃପ ମିଟିଂକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI
BRICS DISASTER RISK REDUCTION GROUP
PURI BRICS 2026
BRICS DISASTER CONFERENCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.