ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଗୋଳ ହେବ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାପିଟାଲ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୬ରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଳ୍ପ ଓ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 12:15 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି ତ୍ରୟୋଦଶତମ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୬। ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୋଳ ମାଟି ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆତିଥ୍ୟରେ ସଦା ଅନନ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମୁଦାୟିକ ଏକତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିର ଏକ ସୁଦୃଢ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳା, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବାବେଳେ ନାଲକୋ, ଏମସିଏଲ୍ ଓ ଏନ୍‌ଟିପିସି ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି ।’’

ଅନୁଗୋଳ ହେବ ଏନର୍ଜି କ୍ୟାପିଟାଲ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୋଳର ଐତିହାସିକ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସେବା ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ ଓ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଗୋଳର ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କୋଇଲା ଖଣି ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ‘ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର’ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ତାଳଚେରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ Integrated Surface Coal Gasification Plant ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବ ।ପାରାଦୀପରୁ ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ଗଠନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୋଳ ପାଇଁ ୫୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖାଯାଇଛି।

ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ମରଣିକା “ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମ କଥା” ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇ ଯାହାବି ଦାବି ଅଛି ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପାଳଲହଡା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୋଳ ବାସୀଙ୍କ ପାଇ ବିକାଶର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଶିଳ୍ପ ଖାଦାନ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଅନୁଗୋଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

ଏଥର ଚାରିଦିନ ମହୋତ୍ସବ 6 ଦିନ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା

ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡାକ୍ତର କିପରି ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶୈଳଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ମଶାଲ୍। ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ମଶାଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାଚଗୀତର ଆସର। ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କୁ ଝୁମାଇ ଥିଲେ। ଏଥିସ‌ହିତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଓ ସ୍ବଦେଶୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଏଥର ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ୬ ଦିନ ହେବ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
