କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ; କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରୋହିତ

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 10:50 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ l ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକର ଠେଲକୋଳେଇ ସ୍ଥିତ JSW କମ୍ପାନୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିଛି l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଖେଳଣା ଭାବିଛି l ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଜଗିବା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି l କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମୀନା ହିଣ୍ଡାଲକୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିଥିଲେ l ଏବେ ପୁଣି JSW କମ୍ପାନୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l"

ପୂଜାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି କେବଳ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାସୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ମନମାନି ତଥା ଦାଦାଗିରି ଯୋଗୁଁ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇ କି ଅଛନ୍ତି l କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି l ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ l ଏହାସହ ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି l ଏହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବଳ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଲୋ ଡେଥ୍ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l

ପୂଜାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଡ୍ରାମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଇବା ପାଇଁ ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ l ତାହାଲେ ଏହି ଡ୍ରାମା କଣ ପାଇଁ କଲେ ବୋଲି ରୋହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି l

ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, କମ୍ପାନୀରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପାଉଁଶର ସଠିକ ପରିଚାଳନା,କମ୍ପାନୀରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଜମି ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତେଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବା ପରି ଅନେକ ଦାବି ଉପରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ଯଦି ଏହି ସବୁ ଦାବି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି l



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

