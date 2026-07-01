ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦସ୍ତାବିଜ କଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 1, 2026 at 7:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦସ୍ତାବିଜ କଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ । ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଡିଜିଟାଲ ବିଧାନସଭାର ସଫଳତାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱୀକୃତି । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ଏକାଠି କରି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶନ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯାତ୍ରା ଆଧାରିତ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ "Presiding with Purpose - Two Years Legislative Journey of Speaker Surama Padhy" ଏବଂ "Two Years of Transformative Leadership Under Speaker Surama Padhy" ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରକାଶନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବ । ବିଧାନସଭା କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ।" ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଓ ମାତୃଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବା, e-NeVA ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ନୂତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ଓ ବିଧାନସଭାକୁ ଜନମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
"ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅନୁକରଣୀୟ ମଡେଲ୍ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି," କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜନସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଧାନସଭା ଭାବେ ଉଭା ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସମନ୍ୱୟ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେବ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର