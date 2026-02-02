ରାୟଗଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେବ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦିନିକିଆ ରାୟଗଡା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ୩୪୦.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୬୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : February 2, 2026 at 11:07 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଧିରେ ଧିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଦିନିକିଆ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରାଙ୍କ ଇଡିତାଲ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବା ସହ ଢେମସା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ୧୨ ହଜାର ୭୦୦ ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୩୪୦.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୬୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବଜେଟ୍ ଯୁବ ବର୍ଗ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସି-ମାର୍ଟ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବା ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ମହିଳା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ବାର୍ଷିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଆୟ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ସମାରି ଝିଗିଡି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ। ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି।
୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଜେଟରେ ୨୯ ହଜାର ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ୯୭ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଆଉ ୩୦ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ତାଲିକାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନ ନମ୍ବର ଏକ ହେବ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି । ରେଳ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବ । ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଦାନି ଗୃପର ୪୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଓ ୩୨ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ନୂତନ କାରଖାନା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ନଚେତ୍ ଏନଓସି ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଖାନା ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ତେବେ ବିକାଶ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତିନି ଥର ଆସିଛି। ଆଗକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରା ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ରହିଛି। ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଭେଟି ପାରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲରେ ୩୪୦.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୬୭ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ୨୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୪୧ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୬.୩୧ ଜମିରେ ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମା ମଝୀଘରିଆଣି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ।
ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନଥିଲା କହିଥିଲେ । ବିଧାୟକ ପୁଣି କହିଥିଲେ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଲୋକ। ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଓ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ବଂଶଧାରା ନଦୀର ପାଣିଡଙ୍ଗର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ।
