'ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ଗଢ଼ିବ ମୋ ସରକାର', ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : November 24, 2025 at 1:06 PM IST
MOHAN MAJHI KENDUJHAR VISIT କେନ୍ଦୁଝର: ମୋ ସରକାର କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସୁନା ର କେନ୍ଦୁଝର କରିବେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜନ୍ମମାଟିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉକ୍ତି 'ଐହି ସମୟ ହିଁ ସୈହ ସମୟ"କୁ ଦୋହରାଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ବିଶ୍ଵରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେବ । ସାରା ବିଶ୍ଵରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଭାଗିତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଓ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ 'DMF, CAMPA ଓ OMBADCY ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏହି ପାଣ୍ଠି ଯେପରି ଦୁରୁପୋଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ମୋ ସରକାର କେନ୍ଦୁଝରକୁ, ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର କରିବେ ।"
' ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ '
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି । ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ । ଏଥିରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ । ୪୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପାଟଣାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ମାସ ଠାରୁ ଜନଶୁଣାଣି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଆସିବେ । ଏହି ମାସ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ୧୦ ହଜାର ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଚାକିରି ପାଇବେ । ସାନଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ବ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । "
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ...କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରବିବାର ବି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ... ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ; ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ CSଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର