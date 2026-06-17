ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼; ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି, 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ, ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମାଳମାଳ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 17, 2026 at 5:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ତୁରନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । 7 ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭାବନ ଘେରାଉ କରିବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ/ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ । କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀ/ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
ସିଏମଓରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି-
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ୍କୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏତେସବୁ ତ୍ରୁଟି କେମିତି ହେଲା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁ ବହିରେ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେହି ବହି ମାଗିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭୁଲ୍ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି ମାଗିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ… pic.twitter.com/JNLtZjNeaj— Nityananda Gond (@NityanandaBJP) June 17, 2026
ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି-
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ । ଏହି ସ୍ତରରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଶିଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାରର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଶହ ଶହ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିବେ ? ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମାଳମାଳ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । କଂଗ୍ରେସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି । ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରୁଫ୍ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ବିଷୟ । ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଓ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉଠାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ବହିରେ ଭୁଲକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ । ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗେରୁଆ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଗେରୁଆ ନୀତି ନ ଛାଡିଲେ ଶିକ୍ଷା ବୁଡିଯିବ । ଶିକ୍ଷା ସହ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଠି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ । ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୈରିକି କରଣରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ।"
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି । ଏହାସହ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଓ ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏପଟେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ "ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ" ବୟାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।"
ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଉପରେ...
ଶ୍ରେଣୀ ୧ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ
କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ୭୦୫ଟି ତ୍ରୁଟି । ଜିଜ୍ଞାସା ବହିରେ ୨୯୪, ସଂସ୍କୃତରେ ୧୧୪, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ୨୫, ସାହିତ୍ୟରେ ୩୧ଟି ତ୍ରୁଟି
ବନାନ ଓ ତଥ୍ୟଗତ ଭୁଲ୍ ସହ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବୋଲି ଛପାଯାଇଛି
ନିୟମଗିରିକୁ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ
ଗଞ୍ଜାମକୁ "ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା" ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି।
ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବନାନ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ପିଢ଼ିର ଜ୍ଞାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବିଫଳତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସରକାର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି—ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ନା କେବଳ ସଂଶୋଧନରେ ସୀମିତ ରହିବ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ?
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି: ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ ଭୁଲ୍, ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର