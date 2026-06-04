ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ୨ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 4, 2026 at 1:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଠିକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୨୫ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ସରକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖଇ ବିଜେପିକୁ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ । ବିଜେପି ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ । ଆଜିର ଦିନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ,— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 4, 2026
ଆଜି ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ଜନମତ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ଗଠନ…
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଜୁନ ୪ ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନମତ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ଗଠନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସେବା, ସୁଶାସନ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି । ସେବା ଏବଂ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ସହିତ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଠିକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିପୁଳ ସେହ୍ନ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷର ସେବା ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲପାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି । ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଜନତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭରସାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି ।"
ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଭାବବିହ୍ୱଳତାର ଦିନ । ଠିକ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଚିଲିକା ଲୋକେ ମୋତେ ନିଜ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ । ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଲିକାର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ଥନ ବଳରେ ଆଜି ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ଚିଲିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ସୁଖ-ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ଓ ମୋ ମା' ମାଟିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ସମଗ୍ର ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ । ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଚିଲିକାବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ, ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଫଳନ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ମୋ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭୋଟର, ଦେବ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚିଲିକାବାସୀଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି । ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲା ଓଡିଶା; ରାଜ୍ୟ ହାତେଇଲା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର