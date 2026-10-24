ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 60 ଓଡ୍ରାଫ୍, 17 NDRF, 225 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 5ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 24, 2026 at 4:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ 28 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁବ । ଫଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଅଧିକ ହେବ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ହେବ । ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କୃଷି ଭବନରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ବୈଠକ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 28, 29 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲପାଳ । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ରୋଗୀ, ବୟସ୍କ, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ODRF, NDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାପ କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକେସନ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତା, ଗଛ ପଡିବା ସ୍ଥଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
୬୦ ଓଡ୍ରାଫ୍, ୧୭ NDRF, 225 ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ୬୦ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, ୧୭ଟି NDRF ଓ 225ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିରୋ କାଜୁଆଲ୍ଟି ହାସଲ କରିବୁ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ-
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଦାନା ଓ ମୋନ୍ଥା’ର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ୨୮ ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ପ୍ରାୟ ୮୦ ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଆଗୁଆ ଫସଲ କାଟିବାକୁ ପରାମର୍ଶ-
ଅମଳ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରି ଫସଲ କାଟି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି Whole of Government Approach ରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ, ଅଗ୍ନିସେବା ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଏସ.ଆର୍.ସି. ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କୃଷି ଭବନରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୟପୂର୍ଣନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମକୁ ଆଖିରେ ରଖି କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ କୃଷି ଭବନରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର 25 ଜଣ କୃଷି ଅଧିକାରୀ VC ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କୃଷି ବିଭାଗକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ ।
ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜନଜୀବନ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ-
କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । IMD, OUAT, କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲର କ୍ଷତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି-୧. ପାଚିଯାଇଥିବା ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲକୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।୨. ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।୩. ଯେଉଁ ଫସଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେବେ lସେହିପରି ଆଗାମୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାର ନିରନ୍ତରତା, କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସୁରକ୍ଷା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟର ତ୍ୱରିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ TPCODL, TPSODL ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମରାମତି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ୬ ଜିଲ୍ଲା, ମୁତୟନ ହେବେ ୨୦୫ ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର