ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୩,୬୨୩ କୋଟି

ବଢିପାରେ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ।

New Odisha Assembly Building Lok Seva Bhavan
ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 5:44 PM IST

New Assembly & Lok Seva Bhawan ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସେବା ଭବନ । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩,୬୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat)

ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ:

ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରର ନବକଳେବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ରୂପ ଓ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଲୋକସେବା ଭବନ । ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଲୋକସେବା ଭବନ କୋଠା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଛି । ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ସହ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ବଢିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଯାହାର ଦାୟିତ୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସେତୁ ଓ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ବା ଓବିସିସିକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଡି-ଲିମିଟେସନ ପରେ ବିଧାନସଭାର ସିଟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୪୭ରୁ ବଢ଼ି ୨୦୦ ପାଖାପାଖି ସିଟ୍‌ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ୩୦୦ ସଦସ୍ୟ ବସିବା ଭଳି ନୂଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (Govt . Of Odisha)
ବଢ଼ିପାରେ ବିଧାନସଭାର ସିଟ ସଂଖ୍ୟା:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାକୁ ମିଶାଇ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଉଭୟ ସୌଧ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡି-ଲିମିଟେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ଯେଉଁଭଳି ନବକଳେବର ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାର ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୭ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବା ଲାଗି ଆଉ ମାତ୍ର ୩ କିମ୍ବା ୪ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ । ଡି-ଲିମିଟେସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ ହୋଇପାରେ ।

ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (Govt . Of Odisha)

୭୧.୧୩ ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ:

ସେହିପରି ଆଗାମୀ ୫୦ କିମ୍ବା ୧୦୦ ବର୍ଷକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ଆଉ ୧୦୦ ସିଟ ବସିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା । ତେଣୁ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ତିଆରି ହେଲେ, ସେଥିରେ ୩ ଶହ ସଦସ୍ୟ ବସିବା ଭଳି ଯାଗା ରହିବ । ସେହିପରି ସଚିବାଳୟ ବା ଲୋକସେବା ଭବନ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଧୁନିକତା ଓ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଛରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ବିଲ୍ଡିଂ ତାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି । ସର୍ଟସର୍କିଟ ଭଳି ଘଟଣା ହେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଜଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଚିରେ ରଖି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୭୧.୧୩ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ ।"

ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (Govt . Of Odisha)



ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ:

ସେହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଲାଣି । ଏହାର ଅନେକ ଅଂଶ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଥିବାରୁ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ଓ ନୂଆ କୋଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭବନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଯୋଜନା ଥିଲା । ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ପାୱାର ହାଉସ ଛକକୁ ମିଶାଇ ଲୋକସେବା ଭବନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ତଳେ ରାସ୍ତା ଓ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରେଚ, ପାର୍କ, ଜିମ ଓ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାକୁ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ପ୍ରାୟ ୭୧ ଏକର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩,୬୨୩ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।

ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (Govt . Of Odisha)
କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଲୋକସେବା ଭବନ:

ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସେବା ଭବନର ନିର୍ମାଣ ୧୯୫୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୧୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯ରେ ଏହାକୁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ । ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ସଚିବାଳୟ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୮୮୦ ବର୍ଗଫୁଟରେ ନିର୍ମିତ କୋଠା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (Govt . Of Odisha)

ସଚିବାଳୟର ନାଁ ହୋଇଥିଲା ଲୋକସେବା ଭବନ:

ତେବେ ୨୦୧୯ରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସଚିବାଳୟର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକସେବା ଭବନ କରିଥିଲେ । ୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକସେବା ଭାବନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୪୧ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି । ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି । ଏହାସହ ସେହି ବିଲଡିଂରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଫିସ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନବୀନ ସରକାର ଖାରବେଳ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାକୁ କିଛି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

NEW ASSEMBLY IN ODISHA
CM MOHAN CHARAN MAJHI
NEW ODISHA ASSEMBLY BUILDING
ନୂଆ ବିଧାନସଭା
ODISHA NEW LOK SEVA BHAWAN

