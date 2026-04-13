ବଡବିଲ ବାଇପାସ ରିଙ୍ଗରୋଡ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ: ୨୯କୋଟି ୪୧ଲକ୍ଷର ୨୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ
ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସରକାର ଆଉ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବାର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
Published : April 13, 2026 at 7:48 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ବିଲର ଠାରେ ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରି ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଘଟଗାଁ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିଶୃତି ବଡ଼ବିଲ ବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୯ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ୨୪ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ୩୨୬ କୋଟି ୪୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ୫୧ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବଡ଼ବିଲ ସହର ପାଇଁ ଏକ ବାଇପାସ୍ ତଥା ରିଂ-ରୋଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ୧୮ କିଲୋମିଟର ୩୨୬ ମିଟର । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ୧୫୮୧ କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଯୋଡ଼ା, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ବଡ଼ବିଲ ଅଂଚଳ ପାଇଁ ୨୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ସବ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ୮ ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ବିଲ - ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜନ୍ମମାଟିର ସେବା କରିବା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବଡ଼ବିଲ ଓ ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ପ୍ରାୟ… pic.twitter.com/g8gr1WM7no— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 13, 2026
ଏହି ବାଇପାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ଗାଡିର ବୋଝ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳିଲାଭଳି ଦୃଢ଼ତା ଏହାର ରହିବ। ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନକୁ ୪୦ ହଜାର ପାସେଞ୍ଜର କାର ଗଲା ପରି ସଡକ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ରିଂ-ରୋଡ୍ରେ ଏତିକି ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିବାର କାପାସିଟି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ହଜାର ୩୭୫ ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରିଂ-ରୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଏଥିରେ ୪୦ ହଜାର କାର୍ ଯିବାର କାପାସିଟି ରହିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଡବିଲ୍ ସହରର କଳେବର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିହେବ । ରିଂ-ରୋଡ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅଧିକ ହାଉସିଂ କଲୋନୀ ଗଢିଉଠିବ ଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଯେଉଁ ଗାଡିଗୁଡିକ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଅପରେଟ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ଅପରେଟିଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ବାରା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ବଡ ଅବଦାନ ରହିବ। ମୋଟ୍ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ।"
ଆମ ସରକାର ‘କଥା ଦେଇ କଥା ରଖୁଥିବା ସରକାର’। ଆଜି ବଡ଼ବିଲଠାରେ ୩୫୫ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ୭୫ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଫଳନ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ୮ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ବିଲ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ… pic.twitter.com/lMJRrD8HbU— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 13, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତା, ଉନ୍ନତ ସେତୁ, ଉନ୍ନତ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା । ତେଣୁ, ଆମ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଆସିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଆସିଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କହୁଛୁ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ରଖୁଛୁ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ, ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲେ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସାନ ଘାଗରାରେ ରିଜିଓନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଆପାରେଲ୍ ୟୁନିଟ୍, କେନ୍ଦୁଝର ବାଇପାସ୍, ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ଆଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡା ବଡବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ୮ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ।
ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୀଡ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ୧ ହଜାର ୬୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦ୍ବାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇପାରିବେ । ଯୋଡା, ବଡବିଲ, କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ଗଠନ କରିବା ସମୃଦ୍ଧ କେନ୍ଦୁଝର, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ, ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ନୂଆ ଉଦ୍ଦିପନା ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛି।
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବଡ଼ବିଲ ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ବଡ଼ବିଲବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାଇପାସ୍ ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇ ସହରର ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ଭୋଗୁଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି… pic.twitter.com/pQWYg4YIc6— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 13, 2026
ଏହି ସମାରୋହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ, ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ନାଏକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ମଂଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର