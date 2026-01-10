ସମ୍ବଲପୁରକୁ 947 କୋଟିର ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସହରରେ ଗଡିବ 25ଟି ଇ-ବସ୍
ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଗତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣମାନକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିବ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୯୪୭ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୫ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରୀନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ-ବସ ସେବାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟି ଇ-ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 50ଟି ଇ-ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପ୍ରଥମେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l
25ଟି ଇ-ବସ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ-
ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇ-ବସ ସେବା ଅଧିନରେ 25ଟି ବସ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଆଖ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଡିବ l ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଅଟେ l ସହରବାସୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସେବାର ଆରଂଭ କରିଛନ୍ତି l ଆଜି 25ଟି ବସର ସେବା ଆରଂଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆହୁରି 25ଟି ବସ ସେବା ଆରଂଭ ହେବ l ଏହି ବସ ସେବାର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରେ ଏକ ଇ-ବସ ଟରମିନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି l ଏଠାରେ ବସ ଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାରଜିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ l ଏହି ବସ ସେବାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 238 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l"
ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହ ଲୋକେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗମନ କରି ପାରିବେ l ଏହି ବସରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏହା ସହ ଲୋକେ ଏହି ବସ ରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୪୭ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ୨୫ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲି। ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରୀନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ରହିଛି । ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଗତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିବ। 'ଶାସକ' ନୁହେଁ ବରଂ 'ସେବକ' ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ସଦା ତତ୍ପର। 'ସବ୍କା ସାଥ୍, ସବ୍କା ବିକାଶ' ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ।
ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଢିତୋଳିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁଦୃଢ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।"
ଆଜିର ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସହ ଆରଟିଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
