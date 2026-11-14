PMAY-G ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
PMAY-G: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ (PMAY-G) ଅଧୀନରେ ଘର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ଘର ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : November 14, 2026 at 7:27 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ)' ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୨୪୮ଟି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ସରକାର ୯୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ।ଏହାସହ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା:
ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ୨୦୨୪ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଘରର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୨୮ ଲକ୍ଷ ପକ୍କାଘର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଓଡି଼ଶା ସରକାର ୮ ଲକ୍ଷ ପକ୍କାଘର ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିବେଦନ କରିଥଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ପକ୍କାଘର ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ୨୮ ଲକ୍ଷ ୬୦୦୦ ଗ୍ରାମୀଣ ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣରୁ ଏଯାଏଁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ଘର ତିଆରି ସରିଛି । ଯାହାପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ଓଡି଼ଶା ୧୭ ନମ୍ବର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ପାଇ ଦେଶରେ ୭ ନମ୍ବରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଆଜି ବଲାଙ୍ଗିରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @ChouhanShivraj ଜୀ ଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନଜୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତିକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @narendramodi ଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ଆବାସ କେବଳ ଚାରିକାନ୍ଥ ଓ ଛାତର ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ସହିତ ଶୌଚାଳୟ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। #PMAYG— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 14, 2026
ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭୁମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୯୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟୟର ୨୪୮ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପଟଣାଗଡ଼ରେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଲୟର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାଶ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଗ୍ରାମୀଣ) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବାସ ମଞ୍ଜୁରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଗତିକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।
''ବିକଶିତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସଶକ୍ତ ଓ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେବା, ସମର୍ପଣ ଓ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ସାକାର ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ।'' ''Building a developed and self-reliant India is PM Narendra Modi ji’s vision. Odisha is moving forward towards becoming a prosperous and developed state through service, dedication and collective efforts.'' : Hon'ble Union Minister Shri @ChouhanShivraj Ji— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 14, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି । ଆମ ପାଇଁ ଆବାସ କେବଳ ଚାରିକାନ୍ଥ ଓ ଛାତର ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ସହିତ ଶୌଚାଳୟ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।"
ପୂର୍ବତନ BJD ସରକାରଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାର ଶ୍ରେୟ ନେବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପକ୍କାଘର। କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। The previous BJD government faced allegations of irregularities in PM Awas Yojana and claiming credit for the scheme. But now in our govt , every eligible family in Odisha is being provided a pucca house, ensuring no deserving beneficiary is left behind. :Hon'ble Union Minister Shri @ChouhanShivraj Ji— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 14, 2026
ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ସେହିପରି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ BJD ସରକାରଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାର ଶ୍ରେୟ ନେବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପକ୍କାଘର । କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଥପା ମାରୁଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳର ସରକାର ନିଜ ମୋହର ଲଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୋ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟତ, ତେହେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଗରିବିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ମୋ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପାଇଲଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବା କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପାଇଲଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଓଡିଶାକୁ ଏଥର ବିଭିଜିରାମଜି ଯୋଜନାରେ 3 ହଜାର 7 ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ଷକୁ ଏକରୁ ଦୁଇ କୋଟି ଦିଆଯିବ ।"
ओडिशा की लोक संस्कृति और परंपराएँ अद्भुत हैं। यहां की माटी में अपनापन भी है और आत्मीयता भी। माननीय मुख्यमंत्री श्री @MohanMOdisha जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास का नया महायज्ञ चल रहा है। आज विकास की इस यात्रा को और गति देते हुए बलांगीर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान प्रदेश को 5 लाख आवासों की सौगात दी। इस अवसर पर ओडिशा के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री @KVSinghDeo1 जी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री @RabiNaikBJP जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री @MahalingMukesh जी, सांसद बहन श्रीमती @sksingh_deo जी सहित क्षेत्र के गणमान्य विधायकगण, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। बलांगीर की इस पावन माटी को प्रणाम और प्रदेशवासियों के प्रेम के लिए आभार।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 14, 2026
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠିକାର ଅତିଥି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ଅପଣଙ୍କର ସେବକ । ଆମ ସରକାର ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମସ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡିଶା ସରକାର ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଘର ଆସି ପାରୁନଥିଲା । ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଆବାସ ଘର ଆସିଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସିବ । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ ଗାଁ ବିକଶିତ ହେବ । କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ । ତେବେ ଗତ ସରକାର କେବଳ ଆମ କାମକୁ ନିଜ ନା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଆସୁଥଲେ । ଦୁର୍ନୀତି ମାଫିଆଗିରି ଥିଲା ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ନିହାତି ବିକଶିତ ହେବ ।"
ଆଜି ବଲାଙ୍ଗିରସ୍ଥିତ ପଥରଚେପା ପଡ଼ିଆଠାରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଓଡ଼ିଶାର 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା-ଗ୍ରାମୀଣ' ଅଧୀନରେ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସହ ବଲାଙ୍ଗିର ର ମାନନୀୟା ସାଂସଦ ତଥା ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂଦେଓ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ଜୈନ ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। @ChouhanShivraj @MohanMOdisha @sksingh_deo @MahalingMukesh @RabiNaikBJP @Laxmanbag_Yadav @NabinJain07 @CMO_Odisha #PMAY-G— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) November 14, 2026
ସେହିପରି ଉୁମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଗ୍ରୋ ଫୋଟିଲବିକ ବା ବିଲରେ ଚାଷୀ ସୋଲାର ଲଗାଇ ଚାଷ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରି କପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନଭେମ୍ବର ୧୪ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ
ଦୁଇଟି ସୁଲଭ ଆବାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପକୃତ ହେବେ ୧୬୦୮ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର