OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ୧୫୧ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ କରିବାକୁ OPSCକୁ ଅନୁରୋଧ
OPSC ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା 2025 । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆଉ 151ଟି ପଦବୀ ପୁରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : January 3, 2026 at 3:00 PM IST
Odisha Civil Services Exam ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ସରକାର ଆଜି (ଶନିବାର) ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଆଉ ୧୫୧ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (Odisha Public Service Commission -OPSC )କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଖାଲି ପଦବୀ ପୁରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା:
ନିକଟରେ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଓଏଏସ୍ (OAS ), ଓଆର୍ଏସ୍ (ORS ) ଆଦି କେତେକ କ୍ୟାଡରରେ ଆଦୌ ପଦବୀ ନଥିବାରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହି ସବୁ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS)ରେ ୧୪ଟି, ଓଡିଶା ରାଜସ୍ବ ସେବା (ORS)ରେ ୧୧୩ଟି, ଓଡିଶା ପରିବହନ ସେବା (OTS)ରେ ୧୬ଟି ଓ ଓଡିଶା ମଙ୍ଗଳ ସେବା (OWS)ରେ ୮ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ, ଏହିପରି ମୋଟ ୧୫୧ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି । "ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶା ସଂଚାର କରିଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବ, ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିସ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହେବା ସହ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇ ସରକାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
୧୫୧ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ କରିବାକୁ OPSCକୁ ଅନୁରୋଧ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସାରଥି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ସଫଳତାର ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ OAS ଓ ORS ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଡରରେ ପଦବୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲି । ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ସବୁ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି । ଆମ ସରକାର ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫୧ଟି ପଦବୀ ସାମିଲ କରିବାକୁ OPSCକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।"
ଜଣେ ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ନ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।| ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ।"
