ଓଡିଶା ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ ଶ୍ରମିକ; ଅନ୍ତର୍ଜାତିୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

INTERNATIONAL LABOUR DAY 2026
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ୨୦୨୬ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 10:48 PM IST

Updated : May 1, 2026 at 11:31 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ । ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତେବେ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ୧୬୫ କୋଟି ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ୨୦୨୬ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭେଟି ।

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ-

ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ୪୭୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି । ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ୫୨୨ ଟଙ୍କା ମଜୁରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ୫୭୨ ଟଙ୍କା ଓ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬୨୨ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଏଭଳି ଘୋଷୋଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ପ୍ରତି ୬ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ପୁନଃଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦୈନିକ ୧୦ ଟଙ୍କା ଭାବରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଭାବରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଠାରୁ ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।


ପ୍ରତି ୬ ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଛି । କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଭୁକ୍ତ ଯୋଜନା ରେ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି ।

ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ୫୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ । ରାଜ୍ୟରେ ୬ ହଜାର ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦିଆଯାଉଛି । ୬୦ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଅଣ ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ୪ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଣ ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭର୍ ମାଇଗ୍ରେସ ହେଉଛି । ବାହାରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ । ଡାଲଖାଇ ନାମରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ କାମ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ରୋଜଗାରର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ବଜେଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।


ଏଣିକି ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଣିକି ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ରାଜ୍ୟରେ ୪୯ଟି ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୧୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ।

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ମଜଦୂର କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦିକା ସୁମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଭାବେ ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ମାନରେ ୫୦ ହଜାର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : May 1, 2026 at 11:31 PM IST

