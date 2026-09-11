ଓଡି଼ଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ; Local to Global’ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁବାଇରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ (ODOP) ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 11, 2026 at 7:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁବାଇରେ 'ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ' ବା 'ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ' (ODOP) ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । Local to Global’ ଯାତ୍ରାକୁ ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓଡିଶା କଳା:
ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, କଟକର ମଣିଆବନ୍ଧା ହସ୍ତତନ୍ତ, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଅଲଡୁ, କଟକର ରୂପା ତାରକସୀ, ରାୟଗଡ଼ାର ଡୋଙ୍ଗରିଆ ଶାଲ, କେନ୍ଦୁଝରର ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରର ବ୍ଲାକ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଆଧୁନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓଡିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଦକ୍ଷତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବଜାର, ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଓ ଉଦ୍ୟମିତାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ଓଡିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ‘Local to Global’ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ନେଇ ଆସିଛୁ । ଓଡିଶା ଆମ କାରିଗରଙ୍କ କୌଶଳ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ କଥା ହେବ । ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଲାଗି କହୁଛୁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ।"
ଇପିକଲ ଏମଡି ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ଯେମିତି କୋରାପୁଟ କଫି, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଅଲଡୁ, କଟକର ତାରକସିକୁ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର