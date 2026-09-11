ETV Bharat / state

ଓଡି଼ଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ; Local to Global’ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁବାଇରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ (ODOP) ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

CM Mohan Majhi Inaugurates One District One Product Gallery in Dubai
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦୁବାଇରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ (ODOP) ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁବାଇରେ 'ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ' ବା 'ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ' (ODOP) ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । Local to Global’ ଯାତ୍ରାକୁ ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଓଡି଼ଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat)

ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓଡିଶା କଳା:

ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, କଟକର ମଣିଆବନ୍ଧା ହସ୍ତତନ୍ତ, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଅଲଡୁ, କଟକର ରୂପା ତାରକସୀ, ରାୟଗଡ଼ାର ଡୋଙ୍ଗରିଆ ଶାଲ, କେନ୍ଦୁଝରର ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରର ବ୍ଲାକ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଆଧୁନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓଡିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଦକ୍ଷତା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବଜାର, ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଓ ଉଦ୍ୟମିତାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ଓଡିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ।

CM Mohan Majhi Inaugurates One District One Product Gallery in Dubai
ଦୁବାଇରେ ‘ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ବା ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ‘Local to Global’ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ନେଇ ଆସିଛୁ । ଓଡିଶା ଆମ କାରିଗରଙ୍କ କୌଶଳ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ କଥା ହେବ । ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଲାଗି କହୁଛୁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ।"

CM Mohan Majhi Inaugurates One District One Product Gallery in Dubai
ଦୁବାଇରେ ‘ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ବା ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ (ETV Bharat)



ଇପିକଲ ଏମଡି ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ଯେମିତି କୋରାପୁଟ କଫି, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଅଲଡୁ, କଟକର ତାରକସିକୁ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।"

CM Mohan Majhi Inaugurates One District One Product Gallery in Dubai
ଦୁବାଇରେ ‘ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ବା ODOP ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ୟୁଏଇ ସହ ନିବେଶ ଭାଗିଦାରୀ ମଜବୁତ କଲା ଓଡ଼ିଶା; ୫ଟି ଏମଓୟୁ ଏବଂ ୮ଟି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୧୪୩୧୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ୟୁଏଇରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ଓଡ଼ିଶା; IHC ଓ ଆଦାନୀ ସହ ୧୪ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି, ୨.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ ସହ ୮.୬୮ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ONE DISTRICT ONE PRODUCT
CM MOHAN MAJHI
ODISHA HERITAGE
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
LOCAL TO GLOBAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.