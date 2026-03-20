କୋମାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଦରି ଓ ଆସନରେ ବସିପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ୧୯୮୮୩ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଡେସ୍କ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ । ପିଲାମାନେ ଆସନରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 20, 2026 at 9:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର । ବସିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦରି ନ ହେଲେ ଆସନରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି ୧୯୮୮୩ ସ୍କୁଲ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଓ ମାଗଣା ବସ ସେବା ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍କୁଲର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ ସହ ସ୍କୁଲରେ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରୁ ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ ନଥିବାରୁ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦରି ନ ହେଲେ ଆସନରେ ବସି ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି । ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି ୧୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ୯୯୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ୫୪୬୮୭୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ ଅପ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ୫୩୬୯୪୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେହିପରି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମରୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୧୭ ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୦୯ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦ ଖାଲି ପଡିଛି । ସେହିପରି ୪୬୧ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଓ ୨୬୪ ପ୍ରଫେସର ପଦ ଏଯାଏଁ ପୂରଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର । ସେହିପରି ଅଣଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ୨୩୨୫ ଅଣ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ବାକି ଅଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଣ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି । ସରକାର ଯୋଜନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ବାଉଣ୍ଡରୀ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ କ୍ଲାସ ରୁମ କରନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ । ସେହିପରି ସ୍କୁଲରେ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସି ପାରିବ ।"
ଜବାବରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଣ ଆଗରୁ ନଥିଲା । ଏବେ କଣ ହୋଇଛି କି ? ବିଗତ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୪- ୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ୨ ହଜାର ୨୯୯ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ହଜାର ୧୯୮ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ନବମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ୧ ହଜାର ୪୪୬ ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସରାକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯାହା ମାଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ପିଲମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମ ରହିବା ସହିତ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ବସ ସେବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର