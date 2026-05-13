ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମୋହନ; ଅଧା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡରେ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅଧା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାରକେଡରେ ଗଡିବ ଇଭି ଗାଡି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 13, 2026 at 6:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅଧା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡରେ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁନା କିଣିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାରକେଡରେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକଭବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଜନିତ ତୈଳ ସମସ୍ୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ହିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା କାର୍କେଡ୍ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଧା କରିବା ସହ…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 13, 2026
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ପ୍ରବଳ ତୈଳ ସଙ୍କଟ । ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୋର ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା । ଏହା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ସହ ବିଶେଷକରି ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କମ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକୁ କମ କରି ଅଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡିରେ ଯିବା ଆସିବା କମ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସୁନା କିଣିବା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦେଶଗସ୍ତ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ ବା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଏକାଧିକ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ 'Z' ପ୍ଲସ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଏସୟୁଭି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ପୋଲିସର ପାଇଲଟ ଗାଡି ଆଗରେ ଚାଲିଥାଏ । ଯାହା ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରେ । ଏସକର୍ଟ ଗାଡିରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି । ମୋବାଇଲ ସିଗ୍ନାଲ ବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାମର ଗାଡି ମଧ୍ୟ କାରକେଡରେ ରହିଥାଏ । ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିଅନ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସଶସ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗାଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥାଏ । ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି କାରକେଡରେ ସାମିଲ ରହିଥାଏ ।
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On PM Narendra Modi’s appeal to reduce fuel Consumption, Governor of Odisha, Dr Hari Babu Kambhampati says, " ... prime minister narendra modi has given a call to all the citizens of the country to take certain measures to strengthen the economy of… pic.twitter.com/ZQpVF45qbq— ANI (@ANI) May 13, 2026
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାରକେଡରେ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକଭବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଭବନର ଛାତ ଉପରେ ୫୦୦ କିଲୋଓ୍ୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ସୋଲାର ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର