ମାଲକାନଗିରିରେ 'ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ୧୬୧ କୋଟିର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Janjatiya Gaurav Divas: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : November 15, 2026 at 8:24 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ-୨୦୨୬ ପାଳନ ଅବସରରେ ୧୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୧ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ମାଲକାନଗିରିରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଲାଗି ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ସମୟରରେ ମାଲକାନଗିରି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଡିଏନକେ ଖେଳ ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୁଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବଣ୍ଡା, ଡିଡାଇ, ଦୁରୁଆ, କୋୟା ଓ ପରଜା ଜନଜାତିର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ।
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟର ଆଉ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୭୬୬୭ ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ଆଉ ୧୧୧ଟି ନୂତନ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ । MMJM ୨.୦ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଟି ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମହାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୧ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଜନଜାତି ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ‘ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ’ ପାଳନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ଏହି ଯୁଗପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲି । ଜନଜାତି ସମାଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମାଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନଜାତି ସମାଜର ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସଫଳତାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକ ‘ସମର୍ପଣ’ ଏବଂ ‘ଜନଜାତି ଗୌରବ’ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲି । ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ‘ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ସମାଜର ସନ୍ତୁଳିତ, ସାମଗ୍ରିକ, ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ସର୍ବସମାବେଶୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ‘ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ’, ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ୨.୦’, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିରଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । #JanjatiyaGauravDiwas— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 15, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୧ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଜନଜାତି ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ‘ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ’ ପାଳନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ । ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବା ଏହି ଯୁଗପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲି । ଜନଜାତି ସମାଜର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମାଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜନଜାତି ସମାଜର ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସଫଳତାର ଗାଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକ ‘ସମର୍ପଣ’ ଏବଂ ‘ଜନଜାତି ଗୌରବ’ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ‘ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ’ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ସମାଜର ସନ୍ତୁଳିତ, ସାମଗ୍ରିକ, ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ସର୍ବସମାବେଶୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ‘ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ’, ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ୨.୦’, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିରଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୨୮ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୧୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୩୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ବୀରନାୟକମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଓ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପରି ମହାନାୟକମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନକୁ ମିଳୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ୨୦୨୧ରୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ପାଳନ ଏହି ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତିର ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। Under the leadership of Hon’ble PM Narendra Modi, the contributions of great national heroes like Bhagwan Birsa Munda, Sardar Patel and Netaji Subhas Chandra Bose are receiving national recognition. The observance of Janjatiya Gaurav Divas since 2021 is a significant step in honouring their legacy.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 15, 2026
ମାଲକାନଗରିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୧ଟି ନୂତନ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଗରିବ, କୃଷକ, ମହିଳା ଓ ଯୁବକ ଏହି ଚାରି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯିବ । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ଦାବି ପତ୍ରଟିଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
PMAY-G ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ: ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନିଗିରି