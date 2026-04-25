ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ୫୮୦ କୋଟିର ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 'ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସମୀକ୍ଷା' ଓ 'e-ପଞ୍ଚାୟତ' ସଭା ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : April 25, 2026 at 9:01 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ' ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୫୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ‘ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା’ ମାଧ୍ୟମରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ମୋଟ ଦୁଇ ଶହ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ 'ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସମୀକ୍ଷା' ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ 'e-ପଞ୍ଚାୟତ' ସଭା ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ/ସୁବିଧା:
- ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୫୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୩୦୪ଟି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
- ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନୂତନ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ
- ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚିନି କଳ ଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଘୋଷଣା
- ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୨୦୦ କୋଟି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି
- 'ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସମୀକ୍ଷା' ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ 'e- ପଞ୍ଚାୟତ' ସଭା ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗାଁର ବିକାଶ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ । ଗାଁ ବିକଶିତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ । ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛି । ୫୦ ହଜାର ୧୬୪ ଜଣ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ।
ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସଫଳ ଉପଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିଛି। 'ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା' ଏବଂ 'ସମୀକ୍ଷା' ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। 'ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା' ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକର ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଦର୍ଶିତା ଆସିବା ବେଳେ…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) April 24, 2026
ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା ପୋର୍ଟାଲ:
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ‘ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା (ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ) ପୋର୍ଟାଲ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ‘ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସମୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।
ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସଫଳ ଉପଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିଛି । ‘ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା’ ଏବଂ ‘ସମୀକ୍ଷା’ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ‘ଇ-ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା’ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକର ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଦର୍ଶିତା ଆସିବା ବେଳେ ‘ସମୀକ୍ଷା’ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ ହେବ । ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏହି ବିକାଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗାଁ । ମୁଁ ନିଜେ ଦିନେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି । ୧୯୯୭ ରାଇକଳା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ୩୦ ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଡବଲ ବିକାଶ ଚାଲିଛି । ଓଡିଶାରେ ରେଳ ପାଇଁ ୯୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୭୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି l ଆବାସ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଘର ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ । ୨ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଦେଇ ସାରିଛୁ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ।"
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ବଲାଙ୍ଗିରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କେବଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ମୌଳିକ ସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) April 24, 2026
'ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର'
ସେହପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନେଇ ଆମ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ମାସ ଭିତରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୧ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଓ ୧୬ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ l"
ଦାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ୨ ହଜାର ୪୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପାଇଥିଲୁ । ଏଥିରେ ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଭଳି ଏକାଧିକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଦାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ଆମେ ମୋଟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦାଦନ ନ ଯାଇ ଏଠି ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ଆଗକୁ ଆମେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ୫୦ ଜନସଂଖ୍ଯା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ୧୫୦ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଠ ଗାଁକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କରିବୁ । ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଦାଦନ ଶୂନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଓଡିଶା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ ।"
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚିନି କଳ:
ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି "ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଅମ୍ବିକା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ କରିବ । ଫଳରେ କେରଳ ତିରପୁର ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସୂତା କଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଶହ ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନୟନ କାମ ପାଇଁ କଟା ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭରଣା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଜମି ଦିଆ ନ ଯାଉ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିପାରିବ ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚିନି କଳ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବକାୟା ନ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଖରା ମାସରେ ବିଜୁଳି କଟିବ ନାହିଁ, ବକେୟା ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ମାସ ପରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଶ କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ । କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ସରକାରର ୨୨ ମାସର ଶାସନ କାଳରେ ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନାହାନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାପାନର ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶ, JSW ଓ JFE ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ’ ବନ୍ଦ, ଉପକୃତ ହେବେ ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ
