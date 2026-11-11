'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ' ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
CM Mohan Majhi: ଏବିଭିପି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : November 11, 2026 at 6:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜେନ-ଜି (gen-Z) ନାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେପରି ଭ୍ରମିତ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଅରାଜକତା ଓ ଦେଶବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)ର ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ABVP ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର Gen-Z ରାଷ୍ଟ୍ରହିତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ABVP ‘ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ ଓ ଏକତା’ର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାମ୍ପସର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେବା ସହ ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି । "ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ ଓ ଏକତା"ର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବିଭିପି କେବଳ ଏକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦେଶପ୍ରେମ, ଅନୁଶାସନ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣର ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାରଖାନା । କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାଠଶାଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଯୁବନେତୃତ୍ୱ ନିଶାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଗଠନ, ସମାଜସେବା ଓ ନବସୃଜନକୁ ଆପଣେଇ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସାର୍ଥକ ଛାତ୍ର ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବାପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲି । ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଥମ ଭାବନା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଥେୟ କରି ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ତଥା ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଗଠନ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ । @abvpodisha @ABVPVoice— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 11, 2026
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଭାବେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି । ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତାର ଶୈକ୍ଷିକ ପାହାଚ ଏବଂ ପାଠଶାଳା । ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଥମ ଭାବନା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଥେୟ କରି ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ତଥା ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଗଠନ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ।"
ଅରାଜକତାକୁ ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ସେହିପରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇବା ସହ ନେତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଥିବା ପରଦା ପଛର କିଙ୍ଗ୍ ମେକରଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଓ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମଞ୍ଚରୁ ଅରାଜକତା ତତ୍ତ୍ଵଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଅରାଜକତା ଓ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । CJP ଏବଂ ଜେନ-ଜି ନାଁରେ ଯୁବପିଢି ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାସହ ଅରାଜକତାକୁ ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏବିଭିପିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବିଭିପି ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ଭଲ କାମ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବିଭିପି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଏବିଭିପି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ କେବଳ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର । ଏବିଭିପି ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ, ଏକତା ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ଯ ନିଜ କାମ କରିବ । ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅସୁବିଧା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ଏବିଭିପି କାମ କରୁଛି । ସେହିପରି ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ସେହିପରି ମଞ୍ଚରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗରିବ ହଟାଓ କହି କଂଗ୍ରେସ ନାରାବାଜି ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କଲେ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ସୁଦୃଢ କରୁଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବଢେଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସେପଟେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷା ନେଟ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ନିଶୁଳ୍କ Wi-Fi ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କେଜିରୁ ପିଜି ଶିକ୍ଷା ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୨୬ ପରେ ଗରିବ ପରିବାର ସ୍ନାତ୍ତକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ମଧ୍ଯ କରାଯାଇଛି । ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି । ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆଉ ନୂଆ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଣିକି ୮୦ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପେ ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ୍
୧୦ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ମୋହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର