ETV Bharat / state

'ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ' ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

CM Mohan Majhi: ଏବିଭିପି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ନବନିର୍ବାଚିତ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi attended the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) state-level Student Leaders’ Conference at Baramunda Ground
ABVP ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀ (@MohanMOdisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜେନ-ଜି (gen-Z) ନାଁରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେପରି ଭ୍ରମିତ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଅରାଜକତା ଓ ଦେଶବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP)ର ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ABVP ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର Gen-Z ରାଷ୍ଟ୍ରହିତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ABVP ‘ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ ଓ ଏକତା’ର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାମ୍ପସର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତରେ ଏକ ମଜଭୁତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେବା ସହ ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।"

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ସମେତ ଏବିଭିପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ:

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ନେତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଭାବେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛି । ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଏକ ସୃଜନଶୀଳତାର ଶୈକ୍ଷିକ ପାହାଚ ଏବଂ ପାଠଶାଳା । ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଥମ ଭାବନା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଥେୟ କରି ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ତଥା ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ଗଠନ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମ ଯୁବଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ।"

ଅରାଜକତାକୁ ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ସେହିପରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇବା ସହ ନେତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଥିବା ପରଦା ପଛର କିଙ୍ଗ୍‌ ମେକରଙ୍କୁ ଶୁଭେଛା ଓ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମଞ୍ଚରୁ ଅରାଜକତା ତତ୍ତ୍ଵଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଅରାଜକତା ଓ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । CJP ଏବଂ ଜେନ-ଜି ନାଁରେ ଯୁବପିଢି ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାସହ ଅରାଜକତାକୁ ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏବିଭିପିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବିଭିପି ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ଭଲ କାମ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବିଭିପି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଏବିଭିପି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ କେବଳ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର । ଏବିଭିପି ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ, ଶୀଳ, ଏକତା ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ଯ ନିଜ କାମ କରିବ । ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅସୁବିଧା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ଏବିଭିପି କାମ କରୁଛି । ସେହିପରି ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ସେହିପରି ମଞ୍ଚରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗରିବ ହଟାଓ କହି କଂଗ୍ରେସ ନାରାବାଜି ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କଲେ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ସୁଦୃଢ କରୁଛନ୍ତି । ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବଢେଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସେପଟେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷା ନେଟ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ନିଶୁଳ୍କ Wi-Fi ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କେଜିରୁ ପିଜି ଶିକ୍ଷା ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୨୬ ପରେ ଗରିବ ପରିବାର ସ୍ନାତ୍ତକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ମଧ୍ଯ କରାଯାଇଛି । ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି । ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଉ ନୂଆ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଣିକି ୮୦ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପେ ବଢ଼ିବ ପେନ୍‌ସନ୍‌

୧୦ ବିଭାଗର ୧୩ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ମୋହର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ABVP STUDENT LEADER CONFERENCE
CM MOHAN MAJHI ABVP CONFERENCE
MOHAN MAJHI ON ABVP
ଏବିଭିପି ସମ୍ମିଳନୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.