ETV Bharat / state

ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌

ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM Mohan Charan Majhi with PM Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 12, 2026 at 7:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ପୂର୍ବୋଦୟ’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦେଶର ନୂତନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ମାନବ ସମ୍ପଦ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ନୀତି ଆୟୋଗର ଫିସ୍କାଲ ହେଲଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ-୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଓଡିଶାରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୦,୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୯୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଛି । ସାଗରମାଳା ଓ ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ବାହୁଦା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ-୫ର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

11th meeting of the Governing Council of NITI Aayog
ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ (@narendramodi)

ସେହିପରି ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ । କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷ ଯୁବଶକ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗ ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଭିତ୍ତି । ମାନବ ବିକାଶରେ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।

CM Mohan Charan Majhi with PM Modi
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat)

"ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି" ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଆମ କୁନି ପିଲା’, ‘ଆମେ ପଢିବା ଆମ ଭାଷାରେ’, ‘ମୋ ବିକାଶ ପତ୍ର’ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଶୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୪୪,୮୭୫ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚା ଯୋଜନା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।

11th meeting of the Governing Council of NITI Aayog
ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ (@narendramodi)



ଶ୍ରମ ବଜାରର ବିକଶିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ରାଜ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ତାଲିମ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ଟି ସରକାରୀ ITIକୁ ‘ଉତ୍କର୍ଷ ITI’ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି । ୨୫ଟି ITIରେ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଏବଂ ୧୩ଟି ITIରେ AI ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ PM SETU ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।



ତୃଣମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ, ‘ଫିଟ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ’ ଏବଂ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି’ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜମିଖଣ୍ଡର ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଟେଲିକନସଲଟେସନ ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।

11th meeting of the Governing Council of NITI Aayog
ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ (@narendramodi)
ଓଡ଼ିଶା AI ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଓ ଜନମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । ‘ଆମ ସାଥୀ’ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକ ସେବାକୁ ସହଜ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ’ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ବିକାଶର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଉଭା ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ‘ପୂର୍ବୋଦୟ’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦେଶର ନୂତନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI
VIKSIT BHARAT 2047
PM MODI
ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ
11TH NITI AAYOG MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.