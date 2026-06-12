ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍‌

ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ରୋଡମ୍ୟାପ୍
ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : June 12, 2026 at 7:19 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗର ୧୧ତମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ପୂର୍ବୋଦୟ’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦେଶର ନୂତନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ମାନବ ସମ୍ପଦ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭’ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
Participated in the 11th Governing Council Meeting of @NITIAayog , chaired by Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 11, 2026
Themed 'Viksit Bharat @ 2047 through Inclusive Human Development', the meeting brought together Chief Ministers and leadership from across the nation for… pic.twitter.com/wJRHG2meqd
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ନୀତି ଆୟୋଗର ଫିସ୍କାଲ ହେଲଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ-୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଓଡିଶାରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୦,୯୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୯୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଛି । ସାଗରମାଳା ଓ ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ବାହୁଦା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ-୫ର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ସେହିପରି ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । ରାଜ୍ୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ । କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷ ଯୁବଶକ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗ ହିଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଭିତ୍ତି । ମାନବ ବିକାଶରେ ନିରନ୍ତର ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
"ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି" ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଆମ କୁନି ପିଲା’, ‘ଆମେ ପଢିବା ଆମ ଭାଷାରେ’, ‘ମୋ ବିକାଶ ପତ୍ର’ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଶୁ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୪୪,୮୭୫ଟି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚା ଯୋଜନା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରମ ବଜାରର ବିକଶିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ରାଜ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ତାଲିମ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦ଟି ସରକାରୀ ITIକୁ ‘ଉତ୍କର୍ଷ ITI’ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି । ୨୫ଟି ITIରେ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଏବଂ ୧୩ଟି ITIରେ AI ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ PM SETU ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
Chairing the 11th meeting of the Governing Council of NITI Aayog.— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2026
Guided by the spirit of cooperative federalism, we are working together to accelerate India’s development journey. The collective efforts of the Centre and States will play a pivotal role in realising our shared… pic.twitter.com/xh7nFX8qyH
ତୃଣମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରୀଡା ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ, ‘ଫିଟ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ’ ଏବଂ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି’ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜମିଖଣ୍ଡର ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଟେଲିକନସଲଟେସନ ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର