ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କଟକରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଖାତାକୁ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା

କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର(CRRI)ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି 41 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ।ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 11:36 AM IST

MOHAN MAJHI AKHI MUTHI ANUKULA , କଟକ: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର(CRRI)ରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଏମ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରାୟ 41 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଏଥିପାଇଁ 831 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 19 ବର୍ଷ ପରେ ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି 'CM-କିଷାନ' ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିଫ-୨୦୨୬ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶିର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ନାମମାତ୍ର ଓ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ସହାୟତା ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଏକ ବିକଶିତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ।"

