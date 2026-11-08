୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରେ 46 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର । ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 8, 2026 at 10:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ, ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 2029 ମସିହାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭରେ 46 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜାରି ରହିବ ଚଢ଼ାଉ:
ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, PAReSHRAM ପୋର୍ଟାଲ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୨ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଯାବତ୍ 46 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଢ଼ାବା ଗୁଡିକରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବ ।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦାରଖ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ କମିଶନରମାନେ (JLC) ପ୍ରତି ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଭାଗୀୟ ଶ୍ରମ କମିଶନର (DLC) ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ (DLO) କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।
ସେହିପରି, ଡିଏଲ୍ସି ମାନେ ପ୍ରତି ମାସ ୪ ତାରିଖରେ ଡିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଡିଏଲ୍ଓ ମାନେ ପ୍ରତି ମାସ ୨ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ALO) ଓ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ୨୦୨୯ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ କରାଯାଉଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ
ଭିଏସଏସ୍ ନଗରରେ ଶଳାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭିଣୋଇ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର