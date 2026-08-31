ETV Bharat / state

ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବଡ ଭେଟି; ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ହେବ ପୁରୀ, 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 9:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଐତିହ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ସହର । ୧୮୮୧ରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୩୧କୁ ଏହା ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ଜନସହଯୋଗ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏହାର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏପଟେ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ପୁରୀ ପାଇଁ ବଡ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ ପୁରୀ ଆମ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ ମହାନଗର ନିଗମ କରିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହ ଆଧୁନିକତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଭାଗିଦାରୀର ସମ୍ମଳିତ ଉଦ୍ୟମ ପୁରୀକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅନନ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବ । ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ପୁରୀର ପ୍ରାଚୀନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଯିବ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି । ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଦେବୋଭଵ ନ୍ୟାୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତିଥେୟତା ଦେବା ସହ ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକୁ ସ୍ବଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ ହେବା । ଯାହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସହ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ବରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର, 1000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ-

ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର , ବଡ ମ୍ୟୁଜିୟମ, କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ସ୍ଥାପନ ସହ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୮ ଟି ନୂଆ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନ୍ଏ ସି, ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦ ଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ବଛତା, ଆଧୁନିକତା ଓ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଯିବ ।

CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)



ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏନଏସି, ପୌର ପାଳିକା ଓ ମହାନଗର ନିଗମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିକଶିତ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ପୁରୀ ସହରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ, ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ, କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ନୈତିକ କରିଡର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ନୂଆ ପୁରୀ ସହର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯାଇଛି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ସବୁ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ମହାନଗର ନିଗମର ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୋର ଆଶା ରହିଛି ସରକାର ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ।"
CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ପିପିଲି ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଉନ୍ନତି, ସ୍ବଛତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । କେବଳ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ନ ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଓ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନିଳମାଧବ ଭୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

CM special package for Puri
ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶାଢୀ, ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୪ ଗୋଟି ଆଦର୍ଶ ଶୌଚାଳୟର ଉଦଘାଟନ ଓ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଠାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏମଆରଏଫର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ; ନବ ଗଠିତ ୨୮ଟି NAC ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ
CM MOHAN MAJHI
1000 CRORE PACKAGE FOR PURI
RELIGIOUS TOURISM HUB
CM SPECIAL PACKAGE FOR PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.