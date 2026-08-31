ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବଡ ଭେଟି; ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ହେବ ପୁରୀ, 1000 କୋଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 31, 2026 at 9:45 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଐତିହ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ସହର । ୧୮୮୧ରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୩୧କୁ ଏହା ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ଜନସହଯୋଗ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏହାର ବିକାଶ, ଉନ୍ନତିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଟାଉନ ହଲ ଠାରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏପଟେ ସ୍ବାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ପୁରୀ ପାଇଁ ବଡ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ ପୁରୀ ଆମ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ ମହାନଗର ନିଗମ କରିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହ ଆଧୁନିକତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଭାଗିଦାରୀର ସମ୍ମଳିତ ଉଦ୍ୟମ ପୁରୀକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅନନ୍ୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବ । ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ପୁରୀର ପ୍ରାଚୀନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଯିବ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି । ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଦେବୋଭଵ ନ୍ୟାୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତିଥେୟତା ଦେବା ସହ ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକୁ ସ୍ବଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ ହେବା । ଯାହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସହ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ବରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପୁରୀ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର, 1000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ-
ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହର ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର , ବଡ ମ୍ୟୁଜିୟମ, କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ସ୍ଥାପନ ସହ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୮ ଟି ନୂଆ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନ୍ଏ ସି, ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୨୦ ଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ ସ୍ବଛତା, ଆଧୁନିକତା ଓ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଯିବ ।
ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏନଏସି, ପୌର ପାଳିକା ଓ ମହାନଗର ନିଗମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିକଶିତ ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ପୁରୀ ସହରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ, ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ, କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ନୈତିକ କରିଡର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ନୂଆ ପୁରୀ ସହର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ପିପିଲି ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଉନ୍ନତି, ସ୍ବଛତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । କେବଳ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ନ ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଓ ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନିଳମାଧବ ଭୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶାଢୀ, ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୪ ଗୋଟି ଆଦର୍ଶ ଶୌଚାଳୟର ଉଦଘାଟନ ଓ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଠାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏମଆରଏଫର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ; ନବ ଗଠିତ ୨୮ଟି NAC ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ