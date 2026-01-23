ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ; ୩୦ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ, ୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ; ୩୦ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ, ୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆସନ୍ତା ୨୭ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ । ୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ । ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ।
Published : January 23, 2026 at 4:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଇ ଦିିନିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ୨୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରର ଲପଙ୍ଗାରେ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଫ୍ଆର୍ବି ୟୁନିଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬କୁୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସିଆଇଆଇ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ, ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛ ଓଡ଼ିଶା । ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବଢୁଛି । ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତା ରୋଡ ଶୋ’ରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ସେଠାରୁ ସମୁଦାୟ ୧.୬୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଉଦଘାଟିତ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଫଆରବ ୟୁନିଟ:
ଏହିକ୍ରମରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଏକାଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଭୂମିପୂଜନ ହେବ । ୨୭ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ୨୮ରେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ହିଣ୍ଡାଲକୋରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଫଆରବ ୟୁନିଟର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମୀର ବକାଶ ଓ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ । ଏଥିସହ ସେ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶରେ ୨୦ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ ଓ ଭୂମିପୂଜନ କରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡିଶା-୨୦୨୬:
ଏଥସହିତ ସିଆଇଆଇ ସହ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଉରକେଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡିଶା-୨୦୨୬ର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ସହ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ । ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୧,୨୮,୪୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ୬୯,୩୩୮ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଏପରି କହିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ହେଉଥିବା ରୋଡ ଶୋ'ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ନୂଆ ଯୁଗର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମୀ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଲାଭକୁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା ଚମତ୍କାର ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର