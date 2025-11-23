ETV Bharat / state

କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରବିବାର ବି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ

ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେପଟେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

CM Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Mohan Charan Majhi Keonjhar Visit କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଘରୋଇ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏଥିସହ ଜାତୀୟ କଳିଙ୍ଗ କପ ଫୁଟବଲ ଉଦଯାପନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

CM Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ:

  • ଆଜି ଦିନ 12.40ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସଭବନରୁ ବାହାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
  • ଦିନ 12.45ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ
  • ଦିନ 12.55ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରିବେ
  • ଦିନ 1.30ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ
  • ଦିନ 1.45ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ
  • ସେଠାରୁ ଦିନ 3 ଟା 05 ମିନିଟ ସମୟରେ ବାହାରି ରାଇକଳା ବାସଭବନକୁ ଯିବେ
  • ବାସଭବନରେ 30 ମିନିଟ ରହିବା ପରେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ଉଦଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯିବେ
  • ରାଇସିଂ ଷ୍ଟାର ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ସପ୍ତମ ଜାତୀୟ କଳିଙ୍ଗ କପ ଫୁଟବଲ ଉଦଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ
  • ଏହାପରେ ରାତି 8.40 ମିନିଟ୍‌ ସର୍କିଟହାଉସ ଫେରିବେ
  • ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପରେ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
CM Mohan Charan Majhi visits Keonjhar
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ETV Bharat Odisha)
CM Mohan Charan Majhi visits Keonjhar
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳା ଗସ୍ତ କରି ପରିବାର ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ । 3 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

CM Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି

କୋରାପୁଟ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର : ବାଂଶପାଳରେ 50 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କଫି ଚାଷ, ଦୂର ହେବ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନସ ପ୍ରକଳ୍ପ; ସାନଘାଗରାରେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର

ଫୁଟବଲ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ, କହିଲେ 'କେନ୍ଦୁଝର ହେବ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍'

CM Mohan Charan Majhi
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଲୋକସଭା ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ତିନି ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ତିନି ଦିନିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକସେବା ଭବନ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଛୁଟି ଦିନରେ କଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ:

ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ସକାଳ ୭ଟା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଆସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

TAGGED:

CM MOHAN CHARAN MAJHI
MOHAN MAJHI IN HOME DISTRICT
CM KENDUJHAR VISIT SCHEDULE
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର
CM KEONJHAR VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.