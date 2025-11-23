କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରବିବାର ବି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଦୁଇ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେପଟେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
Published : November 23, 2025 at 11:37 AM IST
CM Mohan Charan Majhi Keonjhar Visit କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଘରୋଇ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏଥିସହ ଜାତୀୟ କଳିଙ୍ଗ କପ ଫୁଟବଲ ଉଦଯାପନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ:
- ଆଜି ଦିନ 12.40ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସଭବନରୁ ବାହାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
- ଦିନ 12.45ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ
- ଦିନ 12.55ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରିବେ
- ଦିନ 1.30ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବେ
- ଦିନ 1.45ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ
- ସେଠାରୁ ଦିନ 3 ଟା 05 ମିନିଟ ସମୟରେ ବାହାରି ରାଇକଳା ବାସଭବନକୁ ଯିବେ
- ବାସଭବନରେ 30 ମିନିଟ ରହିବା ପରେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ଉଦଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯିବେ
- ରାଇସିଂ ଷ୍ଟାର ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ସପ୍ତମ ଜାତୀୟ କଳିଙ୍ଗ କପ ଫୁଟବଲ ଉଦଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ
- ଏହାପରେ ରାତି 8.40 ମିନିଟ୍ ସର୍କିଟହାଉସ ଫେରିବେ
- ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପରେ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ଜନ୍ମମାଟି ରାଇକଳା ଗସ୍ତ କରି ପରିବାର ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ । 3 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ତିନି ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ତିନି ଦିନିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକସେବା ଭବନ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଛୁଟି ଦିନରେ କଲେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ସକାଳ ୭ଟା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଆସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର