ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 15 କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 7, 2026 at 3:38 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଦିନିକିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ l ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିତାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକାଡେମୀର ଉନ୍ନତିକରଣ:
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦୦୭ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏକାଡେମୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି l ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫିଫା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର 3 ଟି ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ଓ 2 ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଟସାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଏକାଡେମୀରେ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ'ର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଏହି ଏକାଡେମୀ ଜରିଆରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
"ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଏକାଡେମୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିଯିବ । ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏକାଡେମୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବେ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟସଭା ସଭ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ; ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ
ସହର ଭିତରେ ଥାଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 20 ପରିବାର, ମହାନଦୀକୁ ଗଲେ ପାଣି ମିଳେ
Sambalpur Cup: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କବାଡି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର