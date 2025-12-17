ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 2 ଦିନିଆ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ ଓ ରୋଡ଼ ଶୋ'ରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ମିଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
Published : December 17, 2025 at 10:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରୋଡ ଶୋ'ରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ । ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
ଓଡିଶାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
'ଏହି ସମୟ ହେଉଛି, ଠିକ ସମୟ', ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ରୋଡ ଶୋ' । ଅଟୋମୋଟିଭ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ, ଆଇଟି ଏବଂ ଇଏସଡିଏମ, ରାସାୟନିକ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶିଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିବେଶକଙ୍କ ସହଭାଗୀତା ପଦକ୍ଷେପର ସଫଳତା ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ନୂତନ ନିବେଶଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ, ନିବେଶକଙ୍କ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୟାସର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଆସୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ:
ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇ ଦିନିଆ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ରୋଡ ଶୋ’ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଶିଳ୍ପପତି, ବରିଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକକ ବୈଠକ କରିବେ । ଶିଳ୍ପ ନିବେଶକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୋଲଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ, ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା, ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଏକକ-ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଓଡିଶା ନେତୃତ୍ୱ ।
ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଶିଳ୍ପ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ନୀତି ଏବଂ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ନବସୃଜନ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଅଧିକ ନିବେଶ ଆସିବା ସହ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଷ୍ଟିଲ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 6 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"
