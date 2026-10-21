ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ । ମୁମ୍ବାଇରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬’ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 21, 2026 at 4:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଗୁରୁବାର) ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬’ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦୁଇଦିନିଆ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ନିବେଶ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନ ଓ ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ ନେବେ । କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ ଯୋଜନା, ବଡ଼ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ହୋଇପାରେ ଘୋଷଣା ।
୨୦ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା:
କେନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ଓ ସାର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬’ର ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଏହି ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିବେଶ ଅନୁକୂଳ ନୀତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁଯୋଗକୁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୃଥକ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ନୂଆ ନିବେଶ, ଶିଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା:
ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେବ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପସ୍ଥାପନ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶିଳ୍ପରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଏଥିସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଖଣି ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରୁ ରାସାୟନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଖଣି ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ରାଜ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ସୀମିତ ନରହି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଧମୁଖୀ କରିବା ସହ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।
ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଦେଶର ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ନିବେଶ ସୁଯୋଗକୁ ଦେଶୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ।
ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି । ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଭଳି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଇଣ୍ଡିଆ କେମ ୨୦୨୬ ଜରିଆରେ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, ନିବେଶ ସୁଯୋଗର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଭାଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।’
ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃହତ୍ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ଏବଂ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୂଆ ପଥ ଖୋଲିବ । ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ନୂଆ ଶିଳ୍ପ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ୧.୯୩ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାସାୟନିକ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୬ଟି କମ୍ପାନୀ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶ ପରିମାଣ ୧,୯୩,୦୮୭.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ୧,୧୨,୩୨୪ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନିବେଶ ପରିମାଣ ୬୦,୮୨୫.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୫,୩୫୧ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାସ୍ତବ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁରରେ ୪,୧୩୬ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ୫୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୫ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୪,୧୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବା ସହ ୧,୫୦୮ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀର କାୟାକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା; ବଦଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚେହେରା
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ: ଖୋରଧାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର