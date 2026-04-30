ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି; '୨୦୨୯ରୁ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା'
ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନିକିଆ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବିବୃତି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
Published : April 30, 2026 at 4:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନିକିଆ ଅଧିବେଶନ । ‘ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ’ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟାମାନେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଅଧିବେଶନ କେବଳ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନୁହେଁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହୁତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଦେଶ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣିତ ହେବାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଜି ନିଜକୁ ଠକି ହେଲା ପରି ମନେ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ସଂଜ୍ଞା ଅତି ସଙ୍କୁଚିତ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା । ତେଣୁ SHG ଗଠନ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହୋଇଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା । ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜର, ପରିବାରର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର । ତେଣୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ।"
"ଦେଶ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୮୦ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହି ୮ ଦଶକରେ ଦେଶର ଝିଅ ଓ ମହିଳା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଘର ଚଳାଇବା ସହିତ ଅଟୋ-ବସ ଚଳାଇବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇଟର ପ୍ଳେନ ଉଡାଉଛନ୍ତି । ବାଲାକୋଟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭରତ - ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଟର ଜେଟ F-୧୬ ଖସାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜଣେ ସାହସୀ ଓ ଦକ୍ଷ ରାଡ଼ାର ଇଞ୍ଜିନିୟର । ସେହିପରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚେହେରା ଥିଲେ କୋଲୋନେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀ ଓ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂହ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଭାରତର ନାରୀଶକ୍ତି "ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । UDISE+ ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷାରେ ୫୩.୩ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୪୩ ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥାତ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକାଂଶ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ମହିଳା ମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନେତା ବନେଇବାରେ ମୂଳଦୁଆ ରଖୁଥିବା ମହିଳା କ'ଣ ଦେଶର ନେତୃତ୍ଵ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ? ଆଜିର ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ । ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସମାନ ସୁଯୋଗ ବା level playing field । କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ଯ ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ । "
"ସାଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । କେତେବେଳେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ ଦାବି ଆଳରେ ଏହି ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଲୋକସଭାରେ ୪୧୪ ସିଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ୧୫୯ ଟି ସିଟ ଥିଲା । ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ନୁହେଁ, ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆସନ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର । କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏହି ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲକୁ ପାଶ କରି ନ ଥିଲେ । ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଡକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ବାହାବା ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ କଥା ଉଠୁଛି ସେମାନେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ଯ ନେଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ଆଗାଧାଡିର ନେତାମାନେ ତ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆରକ୍ଷଣ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସ୍ଵାର୍ଥ ହାନି ହେଉନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥ ବାଧିତ ହେବ । ତେଣୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ଏହି ବିଲ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ମତାମତ ଦେଉଛି ।
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସିତାରମନ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ୯ ଥର ଲୋକସଭାରେ ବଜେଟ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ । ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା CCS (Cabinet Committee on Security) ଓ CCEA (Cabinet Committee on Economic Affairs)ରେ ନୀରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ସଦସ୍ୟା ରହି ନିଜ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଯାହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ।"
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୮୪ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି । ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା (PMAY) ଅଧୀନରେ ୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଘର ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରେ ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତରେ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ସେହିପରି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ୫୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା ।"
"ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ‘ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା’ ଗଠନ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାର ମା’ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ‘ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା’ । ଏହା କେବଳ ଏକ ସହାୟତା ରାଶି ନୁହେଁ । ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର’ କରିବାର ଏକ ମହାନ ପ୍ରୟାସ । ‘ସୁଭଦ୍ରା’ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ‘ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭାବୀ ପରିବାରର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୮୮ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଥିରେ ୧୧ କୋଟି ୮୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି" ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
"ମା’ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ୧୪ ମେ ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟର ‘ମମତା ଯୋଜନା’ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା’କୁ ଏକୀକୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୪୯୬ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ‘ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ’ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୧୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ‘ଆଶୀର୍ବାଦ’ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ‘ନାରୀ ଅଦାଲତ’ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।"
"ସାରା ଦେଶରେ ୯୨୬ଟି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶକୁ ୧୨ରୁ ୨୬ ସପ୍ତାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଦି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର SHG ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ୭୨୪ କୋଟି ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ । ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସକ୍ରିୟ ଭାଗୀଦାର ହୋଇଛନ୍ତି । "
"ଦେଶର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧୪.୫ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି । ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବ୍ରେକ ଲଗାଇ ସଙ୍କୁଚିତ ମାନସିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ, ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ବିରତି । ୨୦୨୯ରୁ ହିଁ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।"
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ବିଲ ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କମିବା ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସାଂସଦରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୮୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଆନ୍ତା । ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ବି ଆସି ନଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ସାର୍ଥକ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ । ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର ନାରୀଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର