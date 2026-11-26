ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ; ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ।
Published : November 26, 2026 at 12:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସଂଘର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଶୀର୍ଷ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଓ ଜନସେବା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତା ବିରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜୟଦେବ ବିହାରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲି । https://t.co/lsy8Se0OlF— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 26, 2026
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
୧୯୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ କଟକ ବାଙ୍ଗାଳି ସାହିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବୀରେନ ମିତ୍ର । ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛି ଓଡ଼ିଶା । ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ଭାରତଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ । ଦେଶମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜନସେବାକୁ ରାଜନୀତିର ମାଧ୍ୟମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଥିଲେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ, ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଗରିବ ଓ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କୁ ଜନମାନସରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଶପଥପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପବାଚସ୍ପତି, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଦର୍ଶ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଜନସେବାରେ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ । ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାକୁ ମନେ ପକାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର