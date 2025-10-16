ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମେଗା ଶୋ’: ଆଜି ନୁହେଁ 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ
ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆୟୋଜିତ ହେବ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ।
Published : October 16, 2025 at 8:11 AM IST|
Updated : October 16, 2025 at 9:06 AM IST
CM Mohan Majhi Nuapada Visit ନୂଆପଡା: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ମେଗା ଶୋ’ । ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରୋଡ ଶୋ’ କରିବେ, ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ । ତେବେ ଆଜି ନୁହେଁ 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଆଜି ଜୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ଭରିବେ ନାମାଙ୍କନ । ଏନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ଆଜି ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆପଡାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୌତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଆଜି ନୁହେଁ 18ରେ ନାମାଙ୍କନ:
ତେବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ନୁହେଁ ଆସନ୍ତା 18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ । ଆଜି ବିଜେପିର ରୋଡ ଶୋ’, ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା 18ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
- ଦିନ 11.15 ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡା ଗୌତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ପଡିଆରେ ଅବତରଣ କରିବେ
- 11.30 ସମୟରେ ଗୌତମା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଡିଆ ଠାରେ ସାଧାରଣ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ
- ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସହିତ ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ 30 ହଜାର ଲୋକ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
- ଏହାପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ
- ଏହାପରେ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନୂଆପଡା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ୍ରିଏଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ ଶୋ’ କରିବେ ।
ନୂଆପଡାରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା:
ଆଜି ନୂଆପଡରେ ବିଜେପି ପଦଯାତ୍ରା କରିବ । ଏଥିସହ ବିରାଟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ହଜାର ହଜାର ନେତା, କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହେବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂହ ତୋମାର, ସହପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ ଓ ବିଜେପିର ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।
ନୂଆପଡା ପାଇଁ 3 ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ନୂଆପଡା ବ୍ୟାଟେଲ ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦିବଙ୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ସରପ୍ରାଇଜ କାର୍ଡ ଖେଳି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପିରୁ ଜୟ , କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ, ବିଜେଡିରୁ କିଏ ?
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକଲା ବିଜେଡି
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଗଢି ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଦାୟିତ୍ୱ
ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ୍:
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ନୂଆପଡା ଆସନ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 16ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।