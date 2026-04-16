CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତୀତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 2 ଟପ୍ପର ଟିନା ଓ ଆଲିଶାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଉଭୟ ଟପ୍ପରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷର CBSE ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫୦୦ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 16, 2026 at 8:34 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତବର୍ଷର CBSE ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫୦୦ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ରଖି କୃତୀତ୍ବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ । ସେମାନେ ହେଲେ ଟିନା ରଥ ଏବଂ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଗାମୀ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଚଳିତବର୍ଷର CBSE ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 2 ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କୃତୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ରୂପା ତାରକସିରେ ନିର୍ମିତ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ଡାକ୍ତର ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବେ:
CBSE ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ଟପ୍ପର ଟିନା ରଥ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟ ଟପ୍ପର ଆଲିଶା ବିଶ୍ବାଳ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଟିନା ଓ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

2 ଟପ୍ପରଙ୍କ ବିଷୟରେ:
ଟିନା ରଥ ପୁରୀର ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-୧ ର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି । ଉଭୟ ମୋଟ ୫୦୦ରୁ ୫୦୦ ମାର୍କ ରଖି ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଦୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର CBSE ଟପ୍ପର ଭାବେ କୃତୀତ୍ବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀର ଟିନା ରଥଙ୍କ ପିତା ସମୀର କୁମାର ରଥ ଓ ମାତା ରେଣୁ ପ୍ରଭା ଦାସ ଅଟନ୍ତି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୯ ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମାତା ସୌଦାମିନୀ ମଲ୍ଲିକ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲିଶା ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

