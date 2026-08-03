କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ
ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 3, 2026 at 1:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୃର୍ତ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ଏ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି(ସୋମବାର) କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଚିଠିରେ କଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସମସ୍ତ ସହାୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଓ ୟୁନେସ୍କୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ସାମାଜିକ ସମରସତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସାମୁଦାୟିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ । ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରା ୟୁନେସ୍କୋର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଭାରତର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ । ଏହାସହ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।" ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ; ହତାଶ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର; ଓଡିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡିକୁ ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର