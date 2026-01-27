ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରକୁ 27 ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି: ସୃଷ୍ଟି ହେବ 5000 ନିଯୁକ୍ତି, କାହିଁକି ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ ?

ରେଙ୍ଗାଲିରେ 3 ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର l

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁରକୁ 27 ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ 2 ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା 5000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସେପଟେ କମ୍ପାନୀର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ।

ସମ୍ବଲପୁରକୁ 3 ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି:

ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1.30 ମିନିଟ୍‌ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍ଥିତ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ପରିସରକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ FRP ୟୁନିଟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫଏଲ ୟୁନିଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲଟରର କ୍ଷମତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

5000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି:

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 9 ଲକ୍ଷ ଟନ ଆଲୁମିନିୟମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା 27000 କୋଟିର ନିବେଶ କରୁଛି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା 5000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ l’

ସମ୍ବଲପୁର-ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର:

ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କେଵଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି l ଏହି ଭଳି ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ l’

ଏହା ସହ ଏହି ସଭାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନଥିବାର କଥା ଉଠାଇବା ପରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ, ‘ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଓ CSR ପାଣ୍ଠିର କିଭଳି ଭାବେ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।’

‘ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅବହେଳା’:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ହିଣ୍ଡାଲକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଏକ ଫାଇଲ ପଠେଇଥିଲି l କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି l ଏପରିକି ଝାଡୁଦାର ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜମି ହରାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ହରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ l’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

