ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ
ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ ସୋ’ । ଜନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡା ଜବାବ । ପଞ୍ଚମପୁରରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ।
Published : November 6, 2025 at 8:39 PM IST
Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବେଆଇନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ ନବୀନ, ବିଜେଡି କଣ କରିଛି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର । ବିଜେପୁର କାକଟପୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୋମନା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ । ଏଥିସହ କୋମନାରେ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନୂଆପଡାର ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ।
ନୂଆପଡାରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର:
ଜମୁଛି ନୂଆପଡା ପ୍ରଚାର । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ହେବିୱେଟ ନେତା । ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ । କୋମନା ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ ସୋ’ କରିବା ସହ ବିଶାଳ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡାର ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ମୋହନଙ୍କ ରୋଡ ସୋ’:
କୋମନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶାଳ ରୋଡ ସୋ’ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ଧରି ରୋଡ ସୋ’ କରିଥିଲେ ମୋହନ । ସାଥିରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଲୋକାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ପାରମ୍ପାରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଖଞ୍ଜଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା କୋମନାର ଗାଁ ।
ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି:
ରୋଡ ସୋ’ ପରେ ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ନୂଆପଡା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ । ଯେବେଠୁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସମାଗମ ହୋଇନଥିଲା । ନୂଆପଡାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦଶା ଆଉ ଦିଶା ବଦଳାଇ ଦେବ ।
ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1400 କୋଟି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1400 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇସାରିଛି ।
ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ନିକଟରେ ନୂଆପଡା କୋମନାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳା ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ନବୀନ କହିଥିଲେ ଭୋଟ ଚୋରି ପରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି, ବେଇମାନୀର ଜବାବ ଦେବେ ନୂଆପଡାର ଭୋଟର । ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ । ମୋହନ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଟିଂ ବେଳେ ଜୟଙ୍କୁ ବେଇମାନ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏପରି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେପୁର, କାକଟପୁର, ନର୍ଲାରେ ବିଜେଡି ବେଇମାନୀ କରିଥିଲା ।’ କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋହନ ।
ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ ମୋହନ, କାନ୍ଦିଲେ ଜୟ:
ସେପଟେ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭାଷଣ ରଖୁଥିବା ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କାନ୍ଦିଥିଲେ । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଜନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ଜୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ମୋହନ ।
भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही विचार, सिद्धांत, नीति और साफ नियत वाली पार्टी है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 6, 2025
यहाँ हर 3 साल में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता का सम्मान भाजपा की पहचान है। pic.twitter.com/RRZYiW0yU1
ପଞ୍ଚମପୁରରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚାର:
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ଆଜି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ନୂଆପଡାର ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜୟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଜୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନୂଆପଡା ବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ । ବିଷ୍ଣୁଦେବ କହିଥିଲେ, ‘ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଅଟେ । ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସବୁକିଛି ସ୍ବଚ୍ଛ । ଏଠାରେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ମଣ୍ଡଳଠୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ।
महाप्रभु जगन्नाथ जी की पुण्यभूमि ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए पंचमपुर में आयोजित जनसभा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी श्री जय ढोलकिया जी के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 6, 2025
क्षेत्र की जनता का उत्साह, विश्वास और भाजपा के प्रति समर्थन, यह स्पष्ट संकेत दे रही… pic.twitter.com/Ilg5cliGxq
କାଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ-ରେବନ୍ତ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆପଡା ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ନୂଆପଡା ଆସି ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ।
ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ:
ଆସନ୍ତା 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିସହ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆସନ୍ତା 9 ପ୍ରଚାରର ଶେଷଦିନ । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଥିବାରୁ ନୂଆପଡାରେ ଜମୁଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା