ETV Bharat / state

ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ

ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ ସୋ’ । ଜନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡା ଜବାବ । ପଞ୍ଚମପୁରରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ।

Nuapada By Election 2025
ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ (X @BJP4Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada By Election 2025 ନୂଆପଡା: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବେଆଇନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ ନବୀନ, ବିଜେଡି କଣ କରିଛି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର । ବିଜେପୁର କାକଟପୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୋମନା ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ । ଏଥିସହ କୋମନାରେ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନୂଆପଡାର ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ।

ନବୀନଙ୍କ ବେଇମାନୀ ଆରୋପର ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ, ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆପଡାରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର:

ଜମୁଛି ନୂଆପଡା ପ୍ରଚାର । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ହେବିୱେଟ ନେତା । ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ । କୋମନା ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ ସୋ’ କରିବା ସହ ବିଶାଳ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡାର ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ।

Nuapada By Election 2025
କୋମନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ ସୋ’ (ETV Bharat Odisha)

ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ମୋହନଙ୍କ ରୋଡ ସୋ’:

କୋମନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶାଳ ରୋଡ ସୋ’ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ଧରି ରୋଡ ସୋ’ କରିଥିଲେ ମୋହନ । ସାଥିରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

Nuapada By Election 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜନସାଧାରଣ (X @BJP4Odisha)

ଲୋକାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ପାରମ୍ପାରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଖଞ୍ଜଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା କୋମନାର ଗାଁ ।

ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି:

ରୋଡ ସୋ’ ପରେ ଉଦ୍ୟାନବନ୍ଧରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ନୂଆପଡା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ । ଯେବେଠୁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସମାଗମ ହୋଇନଥିଲା । ନୂଆପଡାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦଶା ଆଉ ଦିଶା ବଦଳାଇ ଦେବ ।

Nuapada By Election 2025
ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଖଞ୍ଜଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା କୋମନାର ଗାଁ (ETV Bharat Odisha)

ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1400 କୋଟି:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1400 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇସାରିଛି ।

ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:

ନିକଟରେ ନୂଆପଡା କୋମନାରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳା ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ନବୀନ କହିଥିଲେ ଭୋଟ ଚୋରି ପରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି, ବେଇମାନୀର ଜବାବ ଦେବେ ନୂଆପଡାର ଭୋଟର । ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ । ମୋହନ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଟିଂ ବେଳେ ଜୟଙ୍କୁ ବେଇମାନ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏପରି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେପୁର, କାକଟପୁର, ନର୍ଲାରେ ବିଜେଡି ବେଇମାନୀ କରିଥିଲା ।’ କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋହନ ।

Nuapada By Election 2025
ନୂଆପଡାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ (X @BJP4Odisha)

ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ ମୋହନ, କାନ୍ଦିଲେ ଜୟ:

ସେପଟେ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭାଷଣ ରଖୁଥିବା ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କାନ୍ଦିଥିଲେ । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଜନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହ ଜୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ ମୋହନ ।

Nuapada By Election 2025
ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (@vishnudsai)

ପଞ୍ଚମପୁରରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଚାର:

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜମୁଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ଆଜି ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ନୂଆପଡାର ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜୟଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଜୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନୂଆପଡା ବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ । ବିଷ୍ଣୁଦେବ କହିଥିଲେ, ‘ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଅଟେ । ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସବୁକିଛି ସ୍ବଚ୍ଛ । ଏଠାରେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ମଣ୍ଡଳଠୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ।

Nuapada By Election 2025
ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (@vishnudsai)

କାଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ-ରେବନ୍ତ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆପଡା ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନବୀନ । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ନୂଆପଡା ଆସି ଘାସିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ।

Nuapada By Election 2025
ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (@vishnudsai)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ; ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦା ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ସାଜିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ

ନବୀନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଜୟ; 'ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି'

ନୂଆପଡ଼ାରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର: ମଇଦାନରେ ନବୀନ, ପୁଣି ଯିବେ ମୋହନ ଓ ଆସୁଛନ୍ତି ରେବନ୍ତ

କୋମନାରେ ନବୀନଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର:'ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପରେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି, ବେଇମାନୀର ଜବାବ ଦେବ ନୂଆପଡ଼ା'

ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଭୋଟ:

ଆସନ୍ତା 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିସହ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆସନ୍ତା 9 ପ୍ରଚାରର ଶେଷଦିନ । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଥିବାରୁ ନୂଆପଡାରେ ଜମୁଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

TAGGED:

CM MOHAN MAJHI KOMNA ROAD SHOW
MOHAN MAJHI NUAPADA CAMPAIGN
VISHNU DEO SAI CAMPAIGN JAY DHOLKIA
ODISHA CM TARGETS NAVEEN
NUAPADA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.