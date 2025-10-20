ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି
ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । , ଗାଁରେ ମନାଇବେ ଦିପାବଳୀ ।
Published : October 20, 2025 at 4:20 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଜାଠାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହିବେ । ଅପରାହ୍ନ ରାଇକଳା ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରି ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗସ୍ତ । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଗାଁରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ୩.୨୫ ମିନିଟରେ ରାଇକଳା ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚି, ସେଠାରୁ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସହ ସେଠାରୁ ଫେରି ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ୧୦ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାସଭବନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରୁ ରାତିରେ ଫେରି ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ । ପରେ ବୁଧବାର ୧୨.୩୦ ମିନିଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ 2.15ରେ ଭିବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତି ବାସଭବନରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ବାହାରି 2.20ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରୁ 2.30 ମିନିଟରେ ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କରି 3.25ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଇକଳା ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । 3.35ରେ ହେଲିପ୍ୟାଡରୁ ସଡକ ପଥରେ ଯାଇ 3.40ରେ ନିଜ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
21 ତାରିଖରେ ସକାଳ 10.00ରେ କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ବାହାରି ସଡକ ପଥରେ ଯାଇ 10.40 ମିନିଟରେ ରାଇକଳା ବାସ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଲେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । 06.00ରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ । ସେଠାରେ 6.40ରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବେ ।
22.10.2025 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ବୁଧବାର ମଧ୍ୟହ୍ନ 12.05ରେ ସର୍କିଟ ହାଉସରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ବାହାରି 12.20ରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଇସୁଆଁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର 12.30ରେ ବାହାରି 1.25ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
