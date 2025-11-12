ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଉଦଘାଟିତ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

୨୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ । କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

State level Surbhi Sishu Mahotsav Inaugurated Mohan Charan Majhi
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ । ୨୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ । କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

CM on Coffeetable book launch
କଫିଟେବୁଲ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫:

ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ, ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ପୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁନିଟ ୩ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲଷ୍ଟର, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ନେତୃତ୍ଵର ବିକାଶ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ୨୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ୧ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତିନିଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଭ୍ରମଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦର୍ଶନୀ, ମଡେଲ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ପାଭିଲେନ କର୍ମଶାଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଦଳ ଭିତ୍ତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ଯର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵର ବିକାଶ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ।

CM at State level Surbhi Sishu Mahotsav
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଶାସନସଚିବ ଡା. ଏନ ତିରୁମାଲା ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଓ ପଞ୍ଚାଶିକ୍ଷା ସେତୁକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି କଫିଟେବୁଲ ବୁକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ।

ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାଠପଢନ୍ତୁ:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଦିବସର ଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ । ସୁରଭି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ବଡ ଉତ୍ସ । ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।" ତେଣୁ ଚାପରେ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସିପାହୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

State level Surbhi Sishu Mahotsav Inaugurated Mohan Charan Majhi
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:

ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ୫ଟି ବିଭାଗ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ବିକାଶ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର । ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମକରି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ । ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସହ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଥମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟଲ ବୁଲି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

CM distributed cycles to Dibyang Students
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat Odisha)



NEP 2020 ଆଣିଛି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି,"ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଶିକ୍ଷା । ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ ଓ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ । ତେଣୁ ସେମାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି । ଏହାସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓଡିଶାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । NEP 2020 ଲାଗୁ, ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ସହ ଅନେକ୍ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପମାନ ମୋହନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ଯ କରିବ ।"

CM on Coffeetable book launch
କଫିଟେବୁଲ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର:

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୁଇଲ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏବର୍ଷ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା-ନିପୁଣ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଭାଗନେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ସମ୍ମିଳନୀ; ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SURBHI SISHU MAHOTSAV INAUGURATED
CM MOHAN CHARAN MAJHI
NEP 2020
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫
STATE LEVEL SURBHI SISHU MAHOTSAV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.