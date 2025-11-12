ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଉଦଘାଟିତ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୨୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ । କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ ଉଦ୍ଘାଟିତ । ୨୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ । କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫:
ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ, ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ପୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁନିଟ ୩ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲଷ୍ଟର, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ନେତୃତ୍ଵର ବିକାଶ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ୨୦୨୫ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ୨୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହ ୧ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତିନିଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଭ୍ରମଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦର୍ଶନୀ, ମଡେଲ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ ପାଭିଲେନ କର୍ମଶାଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଦଳ ଭିତ୍ତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ଯର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵର ବିକାଶ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ।
ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଶାସନସଚିବ ଡା. ଏନ ତିରୁମାଲା ଓସେପା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଓ ପଞ୍ଚାଶିକ୍ଷା ସେତୁକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି କଫିଟେବୁଲ ବୁକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ।
ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାଠପଢନ୍ତୁ:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଦିବସର ଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ । ସୁରଭି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ବଡ ଉତ୍ସ । ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।" ତେଣୁ ଚାପରେ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସିପାହୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ୫ଟି ବିଭାଗ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ବିକାଶ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର । ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମକରି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ । ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସହ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଥମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟଲ ବୁଲି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
NEP 2020 ଆଣିଛି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି,"ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଶିକ୍ଷା । ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ ଓ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ । ତେଣୁ ସେମାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି । ଏହାସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓଡିଶାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । NEP 2020 ଲାଗୁ, ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ସହ ଅନେକ୍ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପମାନ ମୋହନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ଯ କରିବ ।"
କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର:
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୁଇଲ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏବର୍ଷ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା-ନିପୁଣ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଭାଗନେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।
