ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି କରୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା
ଖୁବଶୀଘ୍ର ୮ ଟି ନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 23, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 3:07 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଳକର ହାଣ୍ଡିଘର ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ । ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିବେ’’ ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ 'ଆକଭାନ' ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଜିଠୁ ବାତ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନ୍ପୁଟ ସବସିଡି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଓଦା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ୮ ଟି ନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏଠାରେ ଚାଷଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବହୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ମୂଳତଃ ଧାନଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେଗୁଡିକ ଅମଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମିଳିବ । ଆଗରୁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷାଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେବି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ହେବ ’’।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ହାସଲ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୁଜାରୀ , ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଗୋସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ , ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା: ଡ୍ୟାମ ସାଜିଲା ୱାଟର ବମ୍ ! ବିଳମ୍ବରେ ଗେଟ ଖୋଲିବାରୁ ବୁଡ଼ିଲା ଗଞ୍ଜାମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଡ୍ୟାମ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ: ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର