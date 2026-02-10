କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । 7ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଡ୍ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ (ALS) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଦୃଢ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 7ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଡ୍ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ୪୨୮ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ୧୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧିକ ୨୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିମନ୍ତେ ୫ଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ କାର୍ଡିଆକ୍ କେୟାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିମନ୍ତେ ୨ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ (ALS) ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପିଛା ୨୫.୭୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ୪୨୮ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ବ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ୮୬୬ଟି ଆସୁଲାନ୍ସ:
୧୦୮ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ରାଜ୍ୟର ୨୦୧୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୮୬୬ଟି ଆସୁଲାନ୍ସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ୪୪୯ଟି ବେସିକ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ (BLS) ଆସୁଲାନ୍ସ, ୪୧୧ ଟି ଆଜ୍ଭାନ୍ସ୍ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ (ALS) ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ୬ଟି ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସେବା ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ପାଇଁ "ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ" ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୫୦୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ।
ସେବା ଯୋଗାଉଛି ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେବା ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି । ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦ୍ବାରା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇପାରିବ । ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 250ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 23ରେ 150ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 111 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ 500ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।"
'ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'
କୌଣସି ବି ରୋଗୀ ବିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହଇରାଣ ନହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ତଥ୍ୟ CHC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବିମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କେଲା, ରାଉରକେଲା, ଜୟପୁର ଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
