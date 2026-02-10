ETV Bharat / state

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । 7ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଡ୍‌ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ (ALS) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ।

CM Mohan Charan Majhi Flags Off 250 new ambulances Kalinga stadium Bhubaneswar
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 10, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଦୃଢ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 7ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଡ୍‌ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ।

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ:


ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ୪୨୮ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୦୨୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ୧୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧିକ ୨୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିମନ୍ତେ ୫ଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ କାର୍ଡିଆକ୍ କେୟାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିମନ୍ତେ ୨ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ (ALS) ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପିଛା ୨୫.୭୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ୪୨୮ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ବ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

CM Mohan Charan Majhi Flags Off 250 new ambulances Kalinga stadium Bhubaneswar
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି ୮୬୬ଟି ଆସୁଲାନ୍ସ:


୧୦୮ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ରାଜ୍ୟର ୨୦୧୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୮୬୬ଟି ଆସୁଲାନ୍ସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ୪୪୯ଟି ବେସିକ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ (BLS) ଆସୁଲାନ୍ସ, ୪୧୧ ଟି ଆଜ୍‌ଭାନ୍‌ସ୍‌ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ (ALS) ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ୬ଟି ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସେବା ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ପାଇଁ "ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ" ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୫୦୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ।

ସେବା ଯୋଗାଉଛି ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ:


ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେବା ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି । ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦ୍ବାରା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇପାରିବ । ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

CM Mohan Charan Majhi Flags Off 250 new ambulances Kalinga stadium Bhubaneswar
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:


କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 250ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 23ରେ 150ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 111 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ 500ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।"

CM Mohan Charan Majhi Flags Off 250 new ambulances Kalinga stadium Bhubaneswa
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

'ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି'


କୌଣସି ବି ରୋଗୀ ବିନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହଇରାଣ ନହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ତଥ୍ୟ CHC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବିମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କେଲା, ରାଉରକେଲା, ଜୟପୁର ଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

CM Mohan Charan Majhi Flags Off 250 new ambulances Kalinga stadium Bhubaneswa
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ 250ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରୋଗୀ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଲା 150 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଟଳିଲା ବଡ ଅଘଟଣ; ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ 5 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AMBULANCE 108 INAUGURATION
CM MOHAN CHARAN MAJHI
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉଦଘାଟନ ଭୁବନେଶ୍ବର
AMBULANCE 108EMERGENCY SERVICES
AMBULANCE 108 KALINGA STADIUM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.