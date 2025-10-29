SRCଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଆକଳନଠୁ 'ମୋନ୍ଥା'ର ପ୍ରଭାବ କମ୍, ଆଗୁଆ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ !
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ ଆଗୁଆ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରେ । କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ।
Published : October 29, 2025 at 8:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ SRCଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ପହଁଚି ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, SRC ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ ସହ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ଟିକିନିଖି ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟାର ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଆଗୁଆ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ୱିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ।"
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । @SRC_Odisha pic.twitter.com/X24iphLi8K— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 28, 2025
ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି । ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ । ପୂର୍ବର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରିସ୍ଥିତିର ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭, ୮୧୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି ୨୧୯୮ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ୬୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ । ସମୁଦାୟ ୨୮୪୯ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି । ବାତ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେପରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଚାଲିପାରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ମୁଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରଜମିନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଓଡଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ସେଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ନରହେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ଯଥା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନ କରିଛୁ । ଏହାକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର