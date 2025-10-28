ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ।
Published : October 28, 2025 at 10:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର୍ ସାଜିଛନ୍ତି । UPSC ଓ OPSCରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଜନସାଧାରଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଲୋକେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ୩୦ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ଓ ୬୮ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିରୋଧକ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ।
ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ । ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢିବା କେବଳ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦୃଢ ଇଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସକୁ ଦୂର କରି ଜନଧନ, ଆଧାର ଓ ମୋବାଇଲର ଏକତ୍ରିକରଣରେ JAM ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଟମାରଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ । ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପାରଦର୍ଶୀ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଧିକାରୀ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର ଅଧିକାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ କଡା ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୁନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ । ଦୁର୍ନୀତି କଣ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଲଢ଼ିବା କେବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ବ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲେ ତାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ୧୫ ପଇସା ପହଁଚୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ୧ ପଇସା ବି ବାଟମାରଣା ହେଉନାହିଁ । ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କେବଳ କେରାଣ୍ଡି ଓ ମହୁରାଳି ମାଛମରାରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଳିଆକୁ ଧରିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରରେ କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯାହା ମୋତେ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆଉ କିଛି କମି ରହିଛି ଏବେ ଯଦି ଏଇଠି କହିବେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେବି।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଇଏଏସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ। ଏହା ଆମ ସରକାର ସେ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତକୁ ଖୋଲା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ହାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢିଛି। ୩୦ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ୬୮ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସାମୁହିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା । ଏକୁଟିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରକାର ନୁହଁନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଳୋତତ୍ପାଟନ କରିବା । ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ AIର ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ରିପଟୋ କରେନ୍ସି ଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ସାଧୁତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଡିଭିଜନ ଭାବେ କଟକ ଡିଭିଜନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୟୁନିଟ ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ୟୁନିଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁରୁଷ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଦନ୍ତକାରୀ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଣୀତା ରାୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭାବ ବଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭାବ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ । ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଅସୀତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶୱନ୍ତ କୁମାର ଜେଠୱା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଖୋରଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ ଓ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ୪୩୨ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୩୦୨ କେସ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୯୦ ଜଣ କ୍ଲାସ ୱାନ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିଅର, ତହସିଲଦାର, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୦୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୮୦ ଟି କେସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ହୋଇଛି । ୨୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୪୫ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୭୩୯ ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ କରାଯାଇଛି । ୨୪ କେଜି ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି । ୮୩୨ ପ୍ଲଟ, ୮୪ ଏକର ଜମି, ୮ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଏବଂ ୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଗତ ୯ ମାସରେ ୧୫୬ ଟି କେସ ୧୭୭ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ ୪୦୩ ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଲିଙ୍କରେ ଚି଼ହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି । ୧୪୭୮ ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି । ୩୩୦ ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ବହିସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର