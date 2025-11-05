କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ‘ପାରାଦ୍ବୀପରେ ନିବେଶ ହେବ'1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି’
ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାର ବହନ କରିବ ପାରାଦ୍ବୀପ । ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର ।
Published : November 5, 2025 at 2:03 PM IST
ପାରାଦ୍ବୀପ: ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର । ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାର ବହନ କରିବ ପାରାଦ୍ବୀପ । ପାରାଦ୍ବୀପରେ ନିବେଶ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତେବେ ପାରାଦ୍ବୀପର କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା:
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ । 16 ମାସର ସରକାରରେ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସହର । ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶୃତି ବଦ୍ଧ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଇଓସିଏଲ ପକ୍ଷରୁ 4 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବେକାର ଯୁବକଯୁବତୀ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ପାରିବେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ଏକ ବିରାଟ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇ ଠିଆ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
'ପାରାଦ୍ବୀପ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର':
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଉତ୍ସବ । 1992 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦ୍ବୀପରେ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଗୋରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛୁ । ପାରାଦ୍ବୀପ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ବାର ହେବ । ଭାରତର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାର ବହନ କରିବ ।"
ପାରାଦ୍ବୀପରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ । ପାରାଦ୍ବୀପକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଆମେ ଡବଲ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି । 25 ହଜାର କୋଟିର ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 80 ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ MoU ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହବ୍ ହେବ । ଏଥିରେ୍ 40 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ ।"
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପାରାଦ୍ବୀପର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋଡ଼ ସୋ' କରି କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ରୋଡ଼ ସୋ'ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
